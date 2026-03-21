Homem atingido a tiro na Amadora. É o 13º caso este ano

Daniela Rodrigues
Há 1h e 25min
Polícia. Foto: AP

O aumento da criminalidade violenta e o recurso frequente a armas de fogo na Amadora estão a gerar uma onda de preocupação entre os residentes

Um homem de 27 anos foi atingido a tiro na madrugada deste sábado, na Rua Madeira, no Bairro da Cova da Moura, na Amadora. A vítima terá sido alvo de cinco a seis disparos, que resultaram em ferimentos graves, elevando para 13 o número de incidentes com armas de fogo registados na cidade apenas no decorrer deste ano.

O jovem recebeu assistência imediata no local e foi transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, onde permanece internado sob tratamento.

As autoridades policiais isolaram a área para recolha de vestígios e estão agora a investigar as circunstâncias e a motivação deste ataque, não havendo ainda registo de detenções.

O aumento da criminalidade violenta e o recurso frequente a armas de fogo na Amadora estão a gerar uma onda de preocupação entre os residentes.

Temas: Amadora Cova da Moura Baleado

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