Falta de apoio da tutela torna “impossível” gerir Amadora-Sintra

Agência Lusa , AM
Hoje às 13:02
Hospital Amadora-Sintra

Luísa Ximenes demitiu-se do cargo, alegando não existirem condições para continuar a exercer funções

A enfermeira diretora demissionária da ULS Amadora-Sintra disse esta sexta-feira que devido à falta de apoio da tutela ao Conselho de Administração do hospital Amadora-Sintra “é impossível” este “gerir o que quer que seja”.

Em declarações à SIC Notícias, Luísa Ximenes referiu já ter criticado os conselhos de administração do hospital pela “incapacidade (…) de serem competentes”, acrescentando: “Depois desta experiência que eu tive com a ausência total de apoio que eu senti por parte da ministra da Saúde, na realidade é impossível gerir o que quer que seja”.

A responsável, que apresentou a sua demissão do cargo que tem assento no Conselho de Administração na quinta-feira, declarou ter ficado “estupefacta” ao ouvir o primeiro-ministro, Luís Montenegro, “dizer que o problema da saúde não se resolvia com demissões, defendendo a líder das demissões”, referindo-se à ministra Ana Paula Martins.

Luísa Ximenes precisou que a ministra da Saúde “sujeitou [aquele hospital] a duas administrações” e que “agora vem uma terceira”, questionando: “Então resolve-se com demissões ou não se resolve com demissões? É que é o segundo Conselho de Administração que está a ser demitido” no Hospital Amadora-Sintra.

