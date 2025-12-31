Doentes muito urgentes aguardam três horas por primeira observação no Amadora-Sintra

Agência Lusa , JGR
31 dez 2025, 21:05
Hospital Fernando Fonseca

No Hospital Santa Maria, o tempo de espera é de duas horas e meia para doentes muito urgentes

O tempo de espera para doentes muito urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) era de três horas pelas 20:00 desta quarta-feira, segundo dados do Portal do SNS.

De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares, oito doentes classificados como muito urgentes (pulseira laranja) aguardavam em média três horas para a primeira observação na urgência geral do hospital Amadora-Sintra.

Os dados indicavam também que no hospital de Santa Maria, em Lisboa, os doentes muito urgentes tinham que aguardar duas horas e meia após a triagem para serem observados. Estavam nesta situação dois doentes.

No hospital de São João, no Porto, o tempo de espera para doentes classificados como muito urgentes era de uma hora e 45 minutos e três doentes estavam nesta situação.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem.

No Amadora-Sintra, estavam ainda 29 doentes classificados como urgentes (pulseira amarela) que tinham um tempo médio de espera para primeira observação de 30 minutos.

O tempo de espera para doentes urgentes no hospital de Santa Maria, em Lisboa, era de duas horas e 46 minutos e 19 doentes encontravam-se a aguardar a primeira observação.

No hospital de São João, 11 doentes urgentes aguardavam uma média de quatro horas e 45 minutos pela primeira observação.

No hospital Beatriz Ângelo, em Loures, três doentes muito urgentes aguardavam 57 minutos pela primeira observação, enquanto 11 doentes urgentes contavam com uma espera de três horas e 13 minutos.

Segundo o sistema de triagem, os casos urgentes (pulseira amarela) têm tempo recomendado para a primeira observação de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

