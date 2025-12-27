Doentes urgentes com espera de quase 12 horas no hospital Amadora-Sintra

Agência Lusa , BCE
27 dez 2025, 10:23
Transferência de doentes do Hospital Amadora-Sintra

Doentes com pulseira verde enfrentaram um tempo de espera superior a 18 horas

Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram este sábado tempos de espera de quase 12 horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A informação disponível pelas 10:00 indicava que 25 doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 11:55 horas para uma primeira observação.

Os doentes triados como pouco urgentes (pulseira verde) tinham um tempo de espera para serem observados por um médico de 18:44 horas.

No Hospital Espírito Santo, em Évora, a espera para primeira observação dos sete doentes considerados urgentes era de 04:33 horas, enquanto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, 12 doentes considerados urgentes esperavam 05:23 horas.

A Norte, no Hospital de São João, o tempo de espera para primeira triagem dos 11 doentes urgentes era de 58 minutos, um tempo inferior ao do Hospital de Santo António, também no Porto, onde a espera dos 11 doentes era de 02:12 horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

