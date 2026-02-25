Relação decide: Salgado julgado na operação Marquês apesar da doença de Alzheimer

Vânia Ramos , AM
Há 1h e 18min
Ricardo Salgado na chegada ao Campus de Justiça (LUSA/André Kosters)

 

 


Na sua Contestação, a Defesa do ora Arguido alegou e demonstrou que a sua situação clínica relativa ao diagnóstico médico confirmado de Doença de Alzheimer não lhe permite exercer, pessoalmente, o seu direito fundamental de defesa... A Decisão recorrida revela-se manifestamente incongruente, porquanto, apesar de a 1.ª Instância ter aceite e não ter colocado em causa a condição de saúde atual do arguido, ainda assim conclui pela necessidade de prosseguimento do julgamento contra o mesmo

Pedido de suspensão por causa da doença de Alzheimer foi negado

O tribunal da Relação de Lisboa decidiu que Ricardo Salgado terá mesmo que ser julgado no âmbito da operação Marquês - onde está acusado de 11 crimes, entre corrupção e branqueamento de capitais - independentemente da doença de Alzheimer, de que sofre, segundo o acórdão a que a CNN Portugal teve acesso.

Entende o tribunal que não é possivel a suspensão ou a extinção do procedimento criminal, mas caso venha a ser condenado o estado de saúde do antigo patrão do BES será tido em consideração quanto às condições em que terá de cumprir pena. Poderá, nomeadamente, vir a cumprir pena em casa e não em ambiente prisional.

"No processo supra identificado foi decidido, por despacho datado de 23.06.2025, não declarar a extinção dos autos relativamente ao arguido Ricardo Espírito Santo Silva Salgado e não suspender o procedimento criminal enquanto perdurar a sua situação clínica", lê-se no acórdão. 

A defesa de Salgado argumentava que o seu estado de saúde o impedia de exercer o direito de defesa e de compreender o objeto do processo, sublinhando que este já tinha sido declarado incapacitado num processo cível. No entanto, o coletivo de juízes entendeu que o Código de Processo Penal não prevê a interrupção do procedimento criminal por anomalia psíquica surgida após os factos.

Temas: Alzheimer Caso bes Ricardo Salgado

Crime e Justiça

Mala com 42 quilos de cocaína intercetada após recolha no Aeroporto de Lisboa. Há três detidos 

Há 1h e 16min

Relação decide: Salgado julgado na operação Marquês apesar da doença de Alzheimer

Há 1h e 18min

Montemor-o-Novo. Homem esfaqueia e tenta asfixiar a mulher enquanto dormia

Há 1h e 58min

Ex-autarca de Oliveira de Azeméis nega crimes de prevaricação

Há 2h e 1min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

23 fev, 15:00

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Ontem às 16:13

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

Ontem às 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Ontem às 12:41

Ministro das Finanças deu entrada nas urgências do Santa Maria com suspeita de AVC. Primeiros exames descartam acidente vascular cerebral

Há 1h e 39min

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Ontem às 07:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Ontem às 20:17

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

Ontem às 23:46

Gouveia e Melo garante que "a Rússia vai levar a sério a Europa": "Bastam 200 ou 300 ogivas nucleares para destruir" um território

Ontem às 23:19

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Ontem às 18:45

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Hoje às 07:18