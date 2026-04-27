Álvaro Santos Pereira comprou ações da Galp e da Jerónimo Martins já como governador do Banco de Portugal

Há 2h e 3min

REVISTA DE IMPRENSA || Economista já estava no cargo há dois meses quando comprou ações da Galp e da Jerónimo Martins. O negócio chamou a atenção do BCE e as transações tiveram de ser "revertidas"

Álvaro Santos Pereira comprou ações da Galp e da Jerónimo Martins dois meses de ter tomado posse como governador do Banco de Portugal, avança o jornal Público.

De acordo com o jornal, o economista, que tomou posse como governador do Banco de Portugal a 6 outubro do ano passado, comprou as respetivas ações dois meses depois de ter tomado posse.

A informação consta na declaração de interesses entregue em janeiro por Álvaro Santos Pereira ao Banco Central Europeu (BCE), um documento onde os governadores da zona euro são obrigados a revelar informações sobre as suas atividades fora do banco central, os seus interesses financeiros e eventuais confitos de interesse.

Segundo o Público, Álvaro Santos Pereira já estava no cargo há dois meses quando comprou ações da Galp, a 17 de dezembro - altura em que, segundo o jornal, a petrolífera estava a sentir os efeitos de um negócio na Namíbia, de troca de participações em poços petrolíferos, que tinham afundado as ações da empresa. Mais tarde, a 29 de dezembro, o governador do Banco de Portugal comprou novas ações da Galp e da Jerónimo Martins.

As aquisições foram confirmadas pelo Banco de Portugal, que indicou ao Público que Álvaro Santos Pereira "fez um reforço do investimento em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS SA", desconhecendo-se o valor dessas aquisições. Segundo o Público, sabe-se apenas cada uma das ações não ultrapassam os 50 mil euros.

Segundo o Público, o negócio chamou a atenção do BCE, uma vez que a regulamentação impede a compra de ações por parte dos altos responsáveis da banca cental da zona euro.

Consequentemente, de acordo com o Banco de Portugal, citado pelo Público, as transações foram "revertidas", não se sabendo ao certo como é que se deu a reversão das aquisição das ações.