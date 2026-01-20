Diretor-executivo rejeita caos no SNS e garante que resposta está melhor

Há 1h e 27min

Álvaro Almeida assume que "os problemas não desapareceram"

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Álvaro Almeida, rejeitou hoje que a saúde em Portugal esteja a atravessar um período de caos e garantiu que “está a responder melhor do que no passado”.

“Não só não há caos, como estamos a responder melhor do que no passado. Obviamente que sempre houve problemas, os problemas não desapareceram, se continua a haver algumas situações de muita dificuldade, mas se fosse caos agora, então no passado era muito pior do que é agora”, disse Álvaro Almeida, em Penafiel, no distrito do Porto, onde acompanhou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, numa visita ao Hospital Padre Américo que está atualmente com o nível máximo do plano de contingência.

“Estamos a melhorar todos os anos, estamos a melhorar todos os meses e, portanto, não eliminamos os problemas todos de um dia para o outro, os problemas existem e estamos conscientes e atentos”, acrescentou o diretor-executivo do SNS antes de visitar com a ministra da Saúde, que não falou aos jornalistas, vários espaços de um hospital planeado para servir 300 mil habitantes, mas que na prática dá resposta a 500 mil de 11 concelhos no total.

Na segunda-feira, em Viana do Castelo, a ministra da Saúde recusou que exista caos no SNS, negou que se desvalorize o que corre “menos bem” e garantiu que não vai desistir do cargo.

“Não é que a ministra não ouça as críticas. Mas desistir é coisa que não vai acontecer. Não nos comprometemos com o povo para, nas dificuldades, desistirmos dele”, assegurou Ana Paula Martins, durante uma intervenção no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Lamentando críticas que considerou injustificadas, a ministra disse que a solução é persistir e manter o rumo.

“É muito mais fácil fazer do SNS uma série de situações que acontecem, ainda. Mas estamos aqui para melhorar, para trabalhar sobre elas. Se não desistirmos e persistirmos vamos conseguir. Já tem alguns resultados”, afirmou.

Ainda sobre uma eventual demissão, Ana Paula Martins disse não ter intenções de abandonar o cargo.