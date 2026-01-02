Cinemas NOS Alvaláxia em Lisboa fecharam portas na quinta-feira

Agência Lusa , MJC
2 jan, 16:57
Salas de cinema (DR)

Sporting não renovou o acordo de exploração com a exibidora e explica que as salas de cinema serão reconvertidas num "novo espaço pioneiro de experiência imersiva", no âmbito de um projeto de requalificação do complexo Alvaláxia

As doze salas de cinema NOS Alvaláxia, no complexo do estádio do Sporting, em Lisboa, encerraram na quinta-feira, disse hoje à agência Lusa o diretor-geral da exibidora, Nuno Aguiar.

Este responsável disse que o Sporting não renovou o acordo de exploração com a exibidora NOS e remeteu mais explicações para o clube desportivo.“Eram salas que gostávamos de ter, mas foi essa a decisão”, disse Nuno Aguiar.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Sporting Clube de Portugal explicou hoje que as salas de cinema serão reconvertidas num "novo espaço pioneiro de experiência imersiva", no âmbito de um projeto de requalificação do complexo Alvaláxia.

Será "um espaço inovador, alinhado com as novas formas de consumo de entretenimento e com a visão estratégica do clube para o seu ecossistema desportivo, cultural e de lazer", e a intervenção "será realizada de forma faseada", num "processo de transição estruturado e orientado para a preparação da próxima época", referiu a mesma fonte.

Esta fonte indicou ainda que já foi feito um pedido de desafetação de atividade cinematográfica dos recintos à Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), que, segundo a lei, terá de ser aprovado pelo Ministério da Cultura.

Em agosto de 2025, o Sporting anunciou a conclusão da compra do espaço comercial Alvaláxia (onde está integrado o complexo de cinema), numa operação avaliada em 17 milhões de euros, no âmbito do projeto “Cidade Sporting”, que deverá incluir a criação de um museu do clube.

“A aquisição do Alvaláxia constitui um marco de grande relevância no caminho definido pelo clube para afirmar-se como um eixo de entretenimento de excelência à escala global”, referiu o clube desportivo em comunicado, no verão passado.

Atualmente denominado Cinemas NOS Alvaláxia, este complexo chegou a ter 16 salas à data da inauguração, em 2003, numa zona comercial no então novo estádio José Alvalade, do Sporting Clube de Portugal, em Lisboa.

Na altura, este cinema - designado Cinemas Millenium Lisboa – era explorado pelo produtor Paulo Branco e uma das 16 salas tinha um sistema inédito de projeção digital. Para a abertura foi anunciada a presença da atriz francesa Catherine Deneuve.

Segundo os dados mais recentes coligidos pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2025 este complexo de cinemas NOS Alvaláxia acolheu 121.783 espectadores, abaixo dos 193.992 espectadores contabilizados em 2024.

Em 2019, antes da pandemia da covid-19, aquele cinema registou 275.776 entradas.

A exibidora NOS Cinemas detinha 218 salas de cinema das 565 a operar em todo o país, segundo dados contabilizados pelo ICA até novembro passado.

Temas: Alvalaxia NOS Salas de cinema Lisboa

Relacionados

Cada vez menos portugueses vão ao cinema. Estes foram os filmes mais vistos em 2025

Artes

Morreu o realizador húngaro Béla Tarr

6 jan, 12:44
01:15

Gonçalo M. Tavares vai ganhar o Nobel da Literatura?

5 jan, 18:07

“Batalha Atrás de Batalha” vence prémio de Melhor Filme nos Critics Choice Awards

5 jan, 10:00

De "The Pitt" a Agatha Christie, passando pelo regresso aos ecrãs de Michael J. Fox: estas são as séries que vão estrear este ano

3 jan, 18:00
Mais Artes

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00