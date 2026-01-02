Cinemas NOS Alvaláxia em Lisboa fecharam portas na quinta-feira

2 jan, 16:57

Sporting não renovou o acordo de exploração com a exibidora e explica que as salas de cinema serão reconvertidas num "novo espaço pioneiro de experiência imersiva", no âmbito de um projeto de requalificação do complexo Alvaláxia

As doze salas de cinema NOS Alvaláxia, no complexo do estádio do Sporting, em Lisboa, encerraram na quinta-feira, disse hoje à agência Lusa o diretor-geral da exibidora, Nuno Aguiar.

Este responsável disse que o Sporting não renovou o acordo de exploração com a exibidora NOS e remeteu mais explicações para o clube desportivo.“Eram salas que gostávamos de ter, mas foi essa a decisão”, disse Nuno Aguiar.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Sporting Clube de Portugal explicou hoje que as salas de cinema serão reconvertidas num "novo espaço pioneiro de experiência imersiva", no âmbito de um projeto de requalificação do complexo Alvaláxia.

Será "um espaço inovador, alinhado com as novas formas de consumo de entretenimento e com a visão estratégica do clube para o seu ecossistema desportivo, cultural e de lazer", e a intervenção "será realizada de forma faseada", num "processo de transição estruturado e orientado para a preparação da próxima época", referiu a mesma fonte.

Esta fonte indicou ainda que já foi feito um pedido de desafetação de atividade cinematográfica dos recintos à Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), que, segundo a lei, terá de ser aprovado pelo Ministério da Cultura.

Em agosto de 2025, o Sporting anunciou a conclusão da compra do espaço comercial Alvaláxia (onde está integrado o complexo de cinema), numa operação avaliada em 17 milhões de euros, no âmbito do projeto “Cidade Sporting”, que deverá incluir a criação de um museu do clube.

“A aquisição do Alvaláxia constitui um marco de grande relevância no caminho definido pelo clube para afirmar-se como um eixo de entretenimento de excelência à escala global”, referiu o clube desportivo em comunicado, no verão passado.

Atualmente denominado Cinemas NOS Alvaláxia, este complexo chegou a ter 16 salas à data da inauguração, em 2003, numa zona comercial no então novo estádio José Alvalade, do Sporting Clube de Portugal, em Lisboa.

Na altura, este cinema - designado Cinemas Millenium Lisboa – era explorado pelo produtor Paulo Branco e uma das 16 salas tinha um sistema inédito de projeção digital. Para a abertura foi anunciada a presença da atriz francesa Catherine Deneuve.

Segundo os dados mais recentes coligidos pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2025 este complexo de cinemas NOS Alvaláxia acolheu 121.783 espectadores, abaixo dos 193.992 espectadores contabilizados em 2024.

Em 2019, antes da pandemia da covid-19, aquele cinema registou 275.776 entradas.

A exibidora NOS Cinemas detinha 218 salas de cinema das 565 a operar em todo o país, segundo dados contabilizados pelo ICA até novembro passado.