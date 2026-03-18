"Cinderela do Ártico" levou um "choque de realidade": como o mundo reagiu à reviravolta épica do Sporting

CNN Portugal , MCN
Há 26 min
Sporting-Bodo/Glimt (MIGUEL A. LOPES/LUSA)

Houve de tudo nas crónicas internacionais sobre a noite de Alvalade: elogios à remontada histórica, espanto com a eficácia dos leões e até escrutínio vindo do Norte

A goleada do Sporting ao Bodø/Glimt ecoou pelas principais capitais europeias como uma demonstração de força histórica. De Londres a Madrid, a imprensa internacional destacou a reviravolta avassaladora dos leões, que anularam com autoridade a desvantagem trazida da Noruega.

Se a derrota por 3-0 no Círculo Polar Ártico tinha percorrido o continente entre o choque pela eficácia do Bodø/Glimt e o espanto pela apatia leonina, o tom das crónicas mudou radicalmente. 

Em Londres, a BBC descreveu o desfecho como o fim de uma "caminhada de conto de fadas". Numa análise que alternou entre o elogio à resiliência ártica e o reconhecimento da "fantástica reviravolta" leonina, a estação britânica sublinhou que, embora o sonho tenha terminado de forma abrupta com o 5-0 final, o Bodø/Glimt sai de cena com o mérito de ter tombado gigantes como o Manchester City e o Atlético de Madrid, além do Inter de Milão no playoff.

Aqui ao lado, o El País narrou o encontro como o momento em que a "cinderela do Ártico" viu o seu sapato de cristal quebrar-se ao bater da meia-noite. Numa crónica que exaltou a hierarquia leonina, o jornal espanhol sublinhou que a resistência nórdica - de um clube que há pouco mais de uma década evitava a falência na segunda divisão - acabou por sucumbir à inevitabilidade histórica de um Sporting que reclamou, por direito próprio, o seu lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Choque de Realidade" para os Noruegueses

Na Noruega, a derrota em Alvalade foi recebida com um misto de choque e realismo. O jornal NRK não poupou nas palavras, classificando o desfecho como um "colapso histórico", lembrando que o Sporting não recuperava de uma desvantagem tão acentuada em competições europeias há mais de 60 anos.

Para os analistas nórdicos, o Bodø/Glimt  surgiu em Lisboa desprovido da sua habitual "magia". O mesmo jornal dá conta ainda de um autêntico "choque de realidade", sublinhando o abismo competitivo da Liga dos Campeões perante a até aqui resistente "cinderela do ártico".

Apesar da superioridade leonina, a imprensa norueguesa não ignorou o lance que permitiu ao Sporting igualar a eliminatória e forçar o prolongamento. Houve uma contestação acesa à grande penalidade assinalada por mão na bola de Bjørkan, vários comentadores defenderam que a bola "bateu primeiro na barriga" antes do contacto com o braço, num momento que quebrou definitivamente a resistência do Bodø/Glimt.

Em suma, para a Noruega, o sonho terminou de forma cruel, mas a análise final é unânime: o Sporting revelou-se um obstáculo demasiado alto para a equipa do norte. 

Temas: Alvalade Bodo/Glimt Sporting Liga dos Campeões Champions

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