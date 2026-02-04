Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Daniela Rodrigues
Há 51 min
Geradores (José Sena Goulão/Lusa)

Equipamento foi recuperado e vai ser entregue ao proprietário

Um homem foi detido pela GNR em Vale Travesso, no concelho de Ourém, após ter furtado um gerador na localidade de Alvaiázere. O suspeito acabou por ser localizado graças ao sistema de GPS instalado no equipamento.

A TVI e CNN Portugal sabem que o alerta foi dado na tarde desta quarta-feira. Após o alerta do furto, foi possível seguir a localização do gerador em tempo real, o que levou os militares até Vale Travesso, onde o indivíduo foi intercetado na posse do material roubado.

O gerador foi recuperado e será entregue ao legítimo proprietário. O suspeito foi detido e os factos serão comunicados às autoridades judiciais, seguindo agora o processo os seus trâmites legais.

Temas: Alvaiázere Mau tempo Geradores Gerador

