Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Vai piorar antes de eventualmente melhorar". Comissário europeu do Clima alerta para "tempos muito difíceis"

Agência Lusa , MFP
Há 34 min
Wopke Hoekstra, comissário europeu da Ação Climática (Julia Demaree Nikhinson/AP)

Wopke Hoekstra antecipa "custos muito grandes" a pagar pelas alterações climáticas e deixa apelo à Europa, para que avance com a produção de energia própria

O comissário europeu do Clima, Neutralidade Carbónica e Crescimento Limpo, Wopke Hoekstra, alertou esta terça-feira para os “tempos muito difíceis” que o mundo vive e avisou que a União Europeia (UE) tem de avançar para a produção energética própria.

O comissário falava numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Assuntos Europeus e de Ambiente e Energia, na qual começou por dizer que o mundo está cada vez mais complicado e sem perspetivas de melhoria, apontando a situação geopolítica e guerras como a da Ucrânia ou do Irão.

A tudo isso juntam-se as alterações climáticas, lembrou.

“Não podemos ter ilusões quanto ao clima. Vai piorar antes de eventualmente melhorar”, referiu, apontando os impactos das alterações climáticas recentes em Portugal e afiançando que os eventos extremos se vão repetir e com mais intensidade.

Um aumento de 1,5ºC em relação à época pré-industrial “vai ter custos muito grandes”, pelo que é preciso garantir medidas para minimizar os problemas e para a adaptação, disse.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Wopke Hoekstra disse que é preciso avançar cada vez mais na produção de energia na UE, através de recursos naturais (eólica, solar e “eventualmente mais energia nuclear para os países que a têm”) acabando com a dependência de recursos fósseis.

Respondendo a perguntas dos deputados, o comissário enfatizou depois a necessidade de a UE ser menos dependente da China, na produção de baterias, mas também noutros domínios, e referiu-se a subsídios estatais (dados pela China por exemplo) para dizer que a competitividade é importante “desde que as condições sejam as mesmas”.

Sobre a produção de energias verdes, Wopke Hoekstra referiu a liderança da Península Ibérica e dos países escandinavos e apontou a necessidade de se imprimir na produção de baterias a mesma velocidade que aconteceu na produção de energia solar.

E sobre as interdependências energéticas, defendeu também mais colaboração, recordando que a UE nasceu exatamente da colaboração na área do carvão e do aço.

O comissário europeu termina esta terça-feira a visita de dois dias a Portugal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Alterações climáticas Clima Comissário europeu Energia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Clima

"Vai piorar antes de eventualmente melhorar". Comissário europeu do Clima alerta para "tempos muito difíceis"

Há 34 min

"Não basta dizer que tudo é justificável pelo clima. Há que responder a custos e benefícios"

Hoje às 14:00

Ondas de calor marcam 2025, ano mais húmido que o habitual em Portugal

29 abr, 06:00

Calor marinho ameaça plataformas de gelo da Antártida

28 abr, 09:32
Mais Clima

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

Ontem às 07:00

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

Ontem às 21:07

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

Ontem às 09:00

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Hoje às 11:14

Como a China está a aprender lições com os combates dos EUA no Irão

Ontem às 09:12

Os Estados Unidos têm muito mais do que milhares de militares nas bases europeias. Têm a segurança da Europa nas suas mãos

Hoje às 07:00

Como a retirada humilhante das tropas de Putin do foco terrorista mais mortífero do mundo está a expor a reputação da Rússia

Ontem às 16:45

Interferência eletrónica no Golfo Pérsico está a distorcer dados de navegação: há navios parados a 'circular' a 185 km/h

Ontem às 12:05

DGS publica normas sobre o hantavírus: saiba o que é um caso suspeito e os sinais a que deve estar atento

Hoje às 00:05

Casa assaltada no centro de Lisboa. Suspeitos levaram meio milhão de euros em dinheiro e joias

Hoje às 09:06

Mexer na idade de reforma? É preciso olhar para a sustentabilidade da Segurança Social e para a qualidade de vida após a aposentação

10 mai, 18:00