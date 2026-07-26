Alpinistas bósnios dados como mortos após tempestade violenta no Monte Elbrus

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 25min
Monte
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Ventos fortes têm dificultado operações de busca e resgate na montanha

Cinco alpinistas da Bósnia e Herzegovina foram dados como presumivelmente mortos no Monte Elbrus, na Rússia, depois de terem sido apanhados por uma tempestade violenta durante uma expedição à montanha mais alta da Europa.

Segundo o ministério das Situações de Emergência da Rússia, as equipas de socorro localizaram os corpos de dois alpinistas a cerca de 5.350 metros de altitude. As buscas pelos corpos de outros três membros da expedição continuam.

O serviço de resgate de montanha da Bósnia indicou que os desaparecidos são considerados mortos, enquanto as operações de busca prosseguem em condições extremamente difíceis.

O Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude, situa-se na república russa de Cabárdia-Balcária, próximo da fronteira com a Geórgia, e é conhecido pelas mudanças bruscas do estado do tempo, que tornam as ascensões particularmente perigosas.

De acordo com os meios de comunicação bósnios, os sete alpinistas pertenciam à cidade de Zenica, no centro do país. Entre os membros da expedição encontravam-se um casal e um médico de um hospital local.

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A imprensa russa refere que os ventos fortes e o mau tempo têm dificultado as operações de busca e resgate na montanha.

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Temas: Alpinistas bósnios Monte Elbrus Tempestade Monte Elbrus Situações de Emergência da Rússia
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