Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Montenegro recusa comentar caso de Luís Neves mas garante que "o Governo está em grande forma"
Ontem às 19:06
03:01
"Se os Houthis aumentarem a sua parada, irá haver consequências não só por parte dos EUA, mas também da Arábia Saudita"
Ontem às 18:58
04:28
opinião
António Costa
"Não tenho grande empatia pelo ministro. Tem responsabilidade de nos esclarecer"
Ontem às 18:58
02:46
opinião
Rolando Santos
Questão do dinheiro "é muito importante para alimentar o regime iraniano e assegurar que ele sobrevive"
Ontem às 18:58
05:38
"O Irão está a abrir a porta a um ataque, que é perfeitamente justificado, aos Houthis"
Ontem às 18:58
03:24
opinião
José Pedro Mozos
Resposta de Luís Neves "legitima a pergunta 'o que é que o ministro está a esconder?'"
Ontem às 18:58