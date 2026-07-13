Almada: cortes no abastecimento de água em 21 localidades a partir das 22:00

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A água estará cortada durante toda a noite

A Câmara de Almada confirmou a interrupção total do abastecimento de água em 21 localidades do concelho, entre as 22:00 e as 06:00, no âmbito das medidas da autarquia para restabelecer reservas de água.

Um comunicado conjunto dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e da Câmara de Almada divulgado hoje em várias línguas na página oficial do município na rede social Facebook anuncia um corte total do abastecimento de água a partir das 22:00 na Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim e Vila Nova da Caparica.

São ainda abrangidas por este corte do abastecimento de água, que se prolonga até às 06:00 de terça-feira, as localidades de Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas, Quinta de Santa Teresa, Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a Câmara Municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00 do dia seguinte, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

A proibição da rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água, bem como a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados, são algumas dessas medidas que visam garantir a reposição do abastecimento de água a tido o concelho com a maior brevidade possível.

Na quarta-feira cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto, exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.

Hoje, em declarações à agência Lusa, o presidente dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, Luís Palma, afirmou que o abastecimento de água no concelho decorreu sem interrupções durante o fim de semana, com dois novos furos a injetarem água na rede pública.

Paralelamente, decorrem negociações com a Câmara Municipal do Seixal para a utilização de três furos, um dos quais já existente e que permitirá uma ligação provisória entre as redes dos dois concelhos através de um ramal com cerca de 25 metros, interligação que deverá estar concluída “dentro de 10/15 dias”.