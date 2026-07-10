MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Almada fecha piscinas e restringe acesso a equipamentos desportivos a partir de sábado devido às falta de água

Agência Lusa , TFR
Há 46 min
Cordão humano contra falta de água na Costa da Caparica (José Sena Goulão/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A partir de sábado, as piscinas municipais da Caparica, Sobreda e Charneca de Caparica estarão totalmente encerradas ao público

Vários equipamentos desportivos municipais de Almada vão estar com condicionamentos no acesso a partir de sábado, na sequência da situação de alerta devido às falhas de abastecimento de água no concelho, segundo a autarquia.

Numa nota publicada na sua página no Facebook, a Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explica que “dada a Situação de Alerta decretada no concelho de Almada, que permite reforçar as medidas para reduzir o consumo de água e garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais” , foram decididos condicionamentos em equipamentos desportivos.

Assim, a partir de sábado, as piscinas municipais da Caparica, Sobreda e Charneca de Caparica estarão totalmente encerradas ao público, enquanto as piscinas do Complexo Municipal dos Desportos estarão abertas para utilização exclusiva para treinos das equipas participantes em competições oficiais.

O Complexo Municipal dos Desportos, pavilhões e Pista Municipal de Atletismo estarão abertos apenas para utilização autorizada sem recurso à zona de duches dos balneários, estando salvaguardada a exceção para competições oficiais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A autarquia adianta que o Parque Urbano da Costa de Caparica, ginásios e sala de exercício podem ser usados embora esteja interdito o acesso à zona de duches dos balneários.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a presidente da Câmara Municipal, Inês de Medeiros (PS), decretado na quarta-feira a situação de alerta no município.

Também na quarta-feira, ao final do dia, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto na Costa da Caparica, em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da autarca.

Entretanto, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara Municipal de Almada tiveram uma reunião, na quinta-feira, na qual também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.

No final da reunião, a ministra assegurou em declarações aos jornalistas que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Maria da Graça Carvalho disse ainda que os atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas e que as medidas entretanto tomadas vão melhorar a situação de forma progressiva.

“Estamos a falar de duas ou três semanas, mas as medidas que estão a ser feitas para estabilizar o sistema vão melhorar a situação progressivamente”, disse Maria da Graça Carvalho.

As duas a três semanas previstas, especificou, não significam que o território esteja todo esse tempo sem água, mas que esse é o tempo previsto para que a água volte aos níveis necessários.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Almada Falhas de abastecimento de água Equipamentos desportivos Piscinas Câmara Municipal de Almada
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Almada fecha piscinas e restringe acesso a equipamentos desportivos a partir de sábado devido às falta de água

Há 46 min

Sobem para 122 os casos de intoxicação nas Caldas da Rainha após evento desportivo

Há 1h e 20min

Exames nacionais: estudantes apelam a que não haja novas mudanças no calendário e pedem auditoria às falhas

Há 1h e 26min

Burlou várias mulheres nas redes sociais com promessas de amor e de ganhos financeiros. Homem de 28 anos detido pela PJ

Há 1h e 27min
Mais País

Mais Lidas

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Ontem às 07:04

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

8 jul, 10:54

"Tive de abandonar o comboio porque não aguentava": passageiros da CP denunciam falta de condições durante a vaga de calor

Hoje às 07:00

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

8 jul, 17:53

Super El Niño ameaça o planeta: cientistas estão a estudar uma solução controversa para travar os seus efeitos

Ontem às 06:46

Bloqueadores de Starlink, estradas secundárias e camiões de "leite": a nova estratégia da Rússia para escapar aos drones ucranianos

Ontem às 14:52

Assim não vale, França. Ninguém disse que dava para jogar o Mundial com super-heróis

Ontem às 23:00

Autocarro com crianças envolvido em acidente na A10. Há três feridos

Ontem às 18:12

Julho chega com descidas de preço nas telecomunicações. Há um pacote que ficou 8 euros mais barato

Ontem às 10:00

Portugal teve duas ondas de calor marinhas. Foi no Algarve e temperatura da água chegou aos 26,1 ºC

Ontem às 13:15

Avião da Ryanair aterra de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora da janela

Há 1h e 57min

"Trump não esquece" e "cobra sempre". EUA acabam de dar uma "oferta cruel" à Ucrânia

Ontem às 07:00