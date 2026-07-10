Almada fecha piscinas e restringe acesso a equipamentos desportivos a partir de sábado devido às falta de água

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A partir de sábado, as piscinas municipais da Caparica, Sobreda e Charneca de Caparica estarão totalmente encerradas ao público

Vários equipamentos desportivos municipais de Almada vão estar com condicionamentos no acesso a partir de sábado, na sequência da situação de alerta devido às falhas de abastecimento de água no concelho, segundo a autarquia.

Numa nota publicada na sua página no Facebook, a Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explica que “dada a Situação de Alerta decretada no concelho de Almada, que permite reforçar as medidas para reduzir o consumo de água e garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais” , foram decididos condicionamentos em equipamentos desportivos.

Assim, a partir de sábado, as piscinas municipais da Caparica, Sobreda e Charneca de Caparica estarão totalmente encerradas ao público, enquanto as piscinas do Complexo Municipal dos Desportos estarão abertas para utilização exclusiva para treinos das equipas participantes em competições oficiais.

O Complexo Municipal dos Desportos, pavilhões e Pista Municipal de Atletismo estarão abertos apenas para utilização autorizada sem recurso à zona de duches dos balneários, estando salvaguardada a exceção para competições oficiais.

A autarquia adianta que o Parque Urbano da Costa de Caparica, ginásios e sala de exercício podem ser usados embora esteja interdito o acesso à zona de duches dos balneários.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a presidente da Câmara Municipal, Inês de Medeiros (PS), decretado na quarta-feira a situação de alerta no município.

Também na quarta-feira, ao final do dia, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto na Costa da Caparica, em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da autarca.

Entretanto, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara Municipal de Almada tiveram uma reunião, na quinta-feira, na qual também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.

No final da reunião, a ministra assegurou em declarações aos jornalistas que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20%.

Maria da Graça Carvalho disse ainda que os atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas e que as medidas entretanto tomadas vão melhorar a situação de forma progressiva.

“Estamos a falar de duas ou três semanas, mas as medidas que estão a ser feitas para estabilizar o sistema vão melhorar a situação progressivamente”, disse Maria da Graça Carvalho.

As duas a três semanas previstas, especificou, não significam que o território esteja todo esse tempo sem água, mas que esse é o tempo previsto para que a água volte aos níveis necessários.