Quatro dias de portas fechadas: escola de Almada retoma aulas após vandalismo 

Daniela Rodrigues
Há 35 min
Escola

Investigação prossegue para identificar os responsáveis e apurar a totalidade dos prejuízos causados

A Escola Anselmo de Andrade, em Almada, reabriu esta quinta-feira depois de ter estado quatro dias encerrada na sequência de atos de vandalismo e furto ocorridos durante o último fim de semana.

A TVI e CNN Portugal sabem que os indivíduos, ainda não identificados, terão entrado nas instalações por escalamento, tendo provocado vários estragos no interior do estabelecimento de ensino.

Entre os danos registados estão o acionamento de um extintor, o corte de cabos de ligação a computadores, a danificação de vários equipamentos informáticos e de uma arca frigorífica, de onde terão sido retirados gelados. Foram ainda pintadas mesas e ecrãs de computadores com tinta spray, contendo inscrições ofensivas.

A investigação prossegue para identificar os responsáveis e apurar a totalidade dos prejuízos causados.

Após trabalhos de limpeza e reposição das condições de segurança, a escola retomou esta quinta-feira o normal funcionamento.

Quatro dias de portas fechadas: escola de Almada retoma aulas após vandalismo 

