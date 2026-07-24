Direção do colégio de Almada "consternada" com morte de menina esquecida em viatura

Agência Lusa , NM
Há 41 min
Carro onde estava a criança do Colégio Mestre Cuco (DR)
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Direção já expressou as "mais sentidas condolências aos pais e à família"

A direção do colégio O Mestre Cuco, de Almada, que era frequentado pela menina que morreu na quinta-feira depois de ter ficado esquecida no interior de uma viatura, afirma estar consternada e a colaborar com as autoridades.

“É com profunda consternação e imensa dor que a Direção do Colégio O Mestre Cuco se viu esta tarde [quinta-feira] confrontada com o trágico acontecimento que vitimou uma das crianças à nossa guarda”, lê-se num comunicado divulgado na página do colégio na rede social Facebook.

“Neste momento de sofrimento indescritível, queremos expressar as nossas mais sentidas condolências aos pais e à família, assim como a todos os que lhe eram próximos. Não existem palavras capazes de traduzir a dimensão da sua irreparável perda”, acrescenta o comunicado.

A direção do colégio adianta ainda que está “a acompanhar a situação com a máxima seriedade e sentido de responsabilidade, colaborando com as entidades competentes no apuramento rigoroso de todos os factos”.

De acordo com o comunicado, a diretora do colégio estava de férias, mas regressou de imediato a Almada “para acompanhar pessoalmente a situação”.

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“Neste momento particularmente difícil, a prioridade do colégio é prestar todo o apoio possível à família, às crianças, às suas famílias e a todos os profissionais que integram a nossa comunidade educativa”, acrescenta o documento.

A menina de 18 meses que estava à guarda do colégio morreu na quinta-feira em Almada, depois de ter ficado esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura ao serviço do colégio.

Como era habitual, na manhã de quinta-feira a menina foi recolhida na casa de familiares e transportada numa viatura ao serviço do colégio, mas não deu entrada na creche da instituição, na zona do Pragal.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da PSP disse que a menina terá ficado esquecida no interior de uma viatura estacionada perto de outro polo do colégio, na avenida do Cristo Rei, também em Almada, no distrito de Setúbal.

Durante todo o dia ninguém do colégio terá dado pela falta da menina, não obstante os familiares terem garantido a diversos órgãos de comunicação social que tinham o registo da entrega.

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O alerta só foi dado quando a mãe se preparava para levar a menina de volta para casa, tendo sido informada na altura de que a filha não tinha dado entrada na creche.

A menina viria a ser encontrada pouco tempo depois, já inanimada, no interior da viatura onde terá permanecido cerca de sete horas. As manobras de reanimação de nada valeram, tendo o óbito sido declarado no local.

As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

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Temas: Almada Creches Mestre Cuco
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