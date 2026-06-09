Três jovens armados com faca roubam viatura e fogem em Almada. Autoridades procuram suspeitos

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Suspeitos têm entre 16 e 20 anos

Uma viatura foi roubada na tarde desta terça-feira, na Praceta Magriço, em Almada, por três jovens que recorreram a uma arma branca para concretizar o assalto.

Os suspeitos, descritos como sendo do sexo masculino, com idades estimadas entre os 16 e os 20 anos, abordaram a vítima e, sob ameaça de arma branca, apoderaram-se da viatura.

Após o roubo, os três suspeitos colocaram-se em fuga no veículo em direção desconhecida, encontrando-se em parte incerta.

As autoridades foram alertadas para a ocorrência e encontram-se a desenvolver diligências com vista à identificação e localização dos suspeitos, bem como à recuperação da viatura roubada.