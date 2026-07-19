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SMAS identificaram “diversos pontos com perdas significativas” de água em Almada

Agência Lusa
Há 22 min
Manifestação em Almada (LUSA/JOSÉ SENA GOULÃO)
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Os SMAS explicaram que as operações de fiscalização promovidas nos últimos dias têm como objetivo “promover a utilização responsável da água, proteger a rede pública de abastecimento, prevenir perdas e detetar situações irregulares que possam comprometer a eficiência do sistema”

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada reforçaram as ações de fiscalização para garantir uma “utilização responsável” de água e identificaram, nos últimos dias, “diversos pontos com perdas significativas”, foi divulgado este domingo.

“Nas ações realizadas nos últimos dias foram identificados diversos pontos com perdas significativas de água, desencadeando intervenções imediatas, que permitiram detetar e eliminar ligações irregulares à rede pública, algumas destinadas à alimentação de sistemas de rega”, pode ler-se numa nota publicada no ‘site’ dos serviços municipais, no distrito de Setúbal.

As intervenções implicaram “trabalhos de escavação e drenagem, restabelecendo as condições de funcionamento da infraestrutura e eliminando situações de desperdício”.

Os SMAS explicaram que as operações de fiscalização promovidas nos últimos dias têm como objetivo “promover a utilização responsável da água, proteger a rede pública de abastecimento, prevenir perdas e detetar situações irregulares que possam comprometer a eficiência do sistema”.

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Os serviços municipais ressalvaram, contudo, que a maioria das fiscalizações “tem permitido confirmar a regularidade das ligações e constatar que a generalidade dos utilizadores está a cumprir as medidas em vigor e a utilizar a água de forma responsável”.

É dado conta ainda de que foram fiscalizados “grandes consumidores” de água no concelho, através de inspeções a caixas técnicas, válvulas e pontos de ligação à rede pública.

“Estas verificações permitiram identificar situações que potenciavam consumos não contabilizados, tendo todas as ligações irregulares detetadas sido imediatamente encerradas e seladas, impedindo a continuação de utilizações indevidas da água da rede pública”, acrescentaram.

No sábado, os SMAS divulgaram que as reservas médias de água em Almada se situavam nos 40%.

A escala de monitorização utilizada compreende cinco níveis, em que o nível 1 (vermelho) corresponde a reservas inferiores a 20%, o nível 2 (laranja) a valores entre 20% e 30%, o nível 3 (amarelo) entre 30% e 50% , o nível 4 (verde) entre 50% e 75% e o nível 5 (azul) a reservas superiores a 75%.

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Desde o início do mês que têm ocorrido falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas definidas pela autarquia estão o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.

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Temas: Almada Água SMAS
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