Situação de alerta em Almada prorrogada até 31 de agosto

Agência Lusa , PF
Há 41 min
Protestos contra falta de água, Almada (António Pedro Santos/LUSA)
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As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, de acordo com a última informação oficial referente ao dia 30 de julho

A Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal decidiu prorrogar até 31 de agosto a situação de alerta decretada no inicio de julho na sequência de falhas no abastecimento de água no concelho.

"Informa-se que, nos termos do despacho n.º 44/2026 da senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, a Situação de Alerta de âmbito municipal, relacionada com a gestão e a segurança do abastecimento de água, foi prorrogada até 31 de agosto de 2026", lê-se numa nota hoje publicada no site da autarquia.

As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, de acordo com a última informação oficial referente ao dia 30 de julho.

Segundo a Câmara Municipal de Almada, "apesar da evolução favorável das reservas de água, o aumento das temperaturas previsto para o mês de agosto, associado à época balnear e ao consequente aumento do fluxo de turistas e visitantes atraídos pelas praias do concelho, impõe a manutenção cautelar de algumas medidas, de forma a garantir a estabilidade e a segurança do abastecimento de água a toda a população".

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Assim até pelo menos 31 de agosto, a utilização de água da rede pública para rega de jardins e espaços verdes, são autorizadas em situações tecnicamente justificadas e mediante gestão rigorosa do consumo.

A utilização dos balneários públicos pode ser condicionada pelos serviços municipais sempre que necessário e o funcionamento dos chuveiros e lava-pés de utilização coletiva nas praias, também esta sujeita a eventual condicionamento pelos serviços municipais.

Segundo a autarquia, é ainda parcialmente revogada a norma relativa à interrupção noturna do abastecimento, que passa a poder ser reduzida ou suspensa nas zonas onde os indicadores operacionais demonstrem condições de segurança, mediante decisão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e sem prejuízo da sua reativação sempre que as circunstâncias o justifiquem.

Qualquer alteração aos cortes noturnos, adianta a Câmara Municipal de Almada, será sempre comunicada à população com uma antecedência mínima de 48 horas.

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A situação de alerta agora prorrogada mantém a obrigatoriedade de encerramento das piscinas municipais, com exceção da abertura diária de uma piscina nos dias úteis, a fixar e a comunicar pelo Departamento de Desporto e Juventude.

Já os equipamentos desportivos municipais retomam o funcionamento normal, devendo ser implementadas medidas de utilização eficiente da água, nomeadamente o reforço da deteção e reparação de fugas, a limitação de consumos não essenciais, a proibição de banhos — com exceção dos utilizadores que participem em jogos oficiais — e a monitorização diária dos consumos.

Por outro lado, os eventos municipais e os promovidos pelas juntas de freguesia deixam também de estar sujeitos a adiamento automático, passando a ser avaliados previamente quanto ao seu impacto no consumo de água, com possibilidade de imposição de medidas de mitigação sempre que necessário.

"A Câmara Municipal de Almada agradece o sentido de responsabilidade e a colaboração que os almadenses têm demonstrado ao longo das últimas semanas, essenciais para a recuperação do sistema de abastecimento, e apela à continuidade de um consumo consciente de água enquanto se consolida o regresso à normalidade", salienta a autarquia na comunicação divulgada no seu site oficial.

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Desde o início de julho que foram relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta a 8 de julho.

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Temas: Almada Água Falta de água
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