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Provedoria de Justiça analisa crise no abastecimento de água em Almada após queixas de munícipes

Agência Lusa
Há 27 min
Almada (AP)
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Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica. Na quarta-feira, a presidente de Câmara decretou situação de alerta no município

A Provedoria de Justiça está a analisar a situação da falta de abastecimento de água em Almada, no distrito de Setúbal, na sequência de queixas apresentadas por moradores no concelho.

“A situação encontra-se em análise na sequência da receção de queixas”, refere a Provedoria de Justiça numa resposta enviada à agência Lusa esta sexta-feira, sem adiantar mais sobre o assunto.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a presidente da Câmara Municipal, Inês de Medeiros (PS), decretado na quarta-feira a situação de alerta no município.

Também na quarta-feira, ao final do dia, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto na Costa da Caparica, em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da autarca.

Na quinta-feira, a associação de defesa do consumidor DECO defendeu a necessidade de medidas urgentes para garantir abastecimento público de água em Almada e a atribuição de compensações, como a isenção da tarifa do lixo para os consumidores afetados.

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Entre outras medidas, a associação advogou também a isenção da tarifa fixa nas faturas relativas aos períodos e zonas em que ocorreram cortes no abastecimento de água e o alargamento dos prazos de pagamento, sem juros de mora e com possibilidade de pagamento faseado.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada ativaram um plano de contingência para recuperar os níveis dos reservatórios, medida que implicou já a suspensão do fornecimento de água em 15 localidades do concelho.

Entretanto, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara Municipal de Almada tiveram uma reunião na qual também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.

No final da reunião, a ministra assegurou em declarações aos jornalistas que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20%.

Maria da Graça Carvalho disse ainda que os atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada, no distrito de Setúbal, deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas e que as medidas entretanto tomadas vão melhorar a situação de forma progressiva.

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“Estamos a falar de duas ou três semanas, mas as medidas que estão a ser feitas para estabilizar o sistema vão melhorar a situação progressivamente”, disse Maria da Graça Carvalho.

As duas a três semanas previstas, especificou, não significam que o território esteja todo esse tempo sem água, mas que esse é o tempo previsto para que a água volte aos níveis necessários.

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Temas: Almada Agua Abastecimento de Água Provedoria de Justiça Queixa
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