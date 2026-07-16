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Mais de 20 localidades de Almada vão ficar sem água esta noite

Agência Lusa , JS
Há 35 min
Almada (AP)
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Anúncio foi feito pela Câmara Municipal e pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, que garantem que o "restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual"

Mais de 20 localidades do concelho de Almada vão ficar sem água esta quinta-feira no âmbito dos cortes no abastecimento que estão a ser feitos para se restabelecer as reservas, foi anunciado.

Num comunicado conjunto divulgado na página oficial do Facebook da Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, é referido que os cortes vão ocorrer em 21 localidades do município do distrito de Setúbal.

Assim, a partir das 22:00 desta quinta-feira e até às 06:00 de sexta-feira, haverá “corte total de água” na Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas, Quinta de Santa Teresa, Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.

“O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas”, lê-se na nota, que é também escrita nas línguas inglesa, francesa e italiana.

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Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00 do dia seguinte, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.

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