Em Almada, reservas de água atingem 40% e permitem avaliar redução dos cortes

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Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica

As reservas médias de água no concelho de Almada situavam-se este sábado nos 40%, um nível que permite uma avaliação e possível redução do número de horas de corte, divulgaram hoje os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Numa informação publicada no seu site da Internet, os SMAS de Almada indicam que a reserva média é calculada com base nos níveis de armazenamento dos reservatórios do Alto do Índio, Sobreda, Raposo, Lazarim, Trafaria, Vale Cavala e Pragal.

A escala de monitorização utilizada pelos SMAS de Almada compreende cinco níveis, em que o nível 1 (vermelho) corresponde a reservas inferiores a 20%, o nível 2 (laranja) a valores entre 20% e 30%, o nível 3 (amarelo) entre 30% e 50% , o nível 4 (verde) entre 50% e 75% e o nível 5 (azul) a reservas superiores a 75%.

O nível vermelho implica “medidas máximas em vigor, o laranja a “manutenção de todas as medidas de contenção”, o amarelo a “avaliação da situação e possível redução do número de horas de corte”, o verde o “levantamento faseado de algumas restrições” e o azul o “retorno progressivo à normalidade”.

Entretanto, os SMAS anunciaram também que prosseguem a operação de apoio às instituições prioritárias, através da distribuição de reservatórios de água com capacidade para mil litros destinados a “reforçar a autonomia no abastecimento das entidades mais vulneráveis afetadas pelos constrangimentos no sistema”.

Após a instalação, os depósitos foram abastecidos por camiões-cisterna, numa operação que, segundo a empresa municipal, permitiu uma resposta mais “segura e eficiente”.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.