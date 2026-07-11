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Almada reforça abastecimento de água: novo furo começa a funcionar este domingo de manhã

Sofia Garcia
Há 37 min
Almada (AP)
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Novo furo deverá permitir aumentar em cerca de 20% a capacidade de captação de água do sistema de abastecimento de Almada

O furo extraordinário GW1 vai ser ligado durante a manhã deste domingo, reforçando a capacidade de captação de água no concelho de Almada, numa altura em que a autarquia procura consolidar a recuperação do sistema de abastecimento, após vários dias de falhas.

Segundo fonte ligada à operação, o equipamento foi colocado em funcionamento "em tempo recorde", com o apoio da empresa GeoWorks (GW), antecipando significativamente o calendário inicialmente previsto, que apontava para o final do mês.

De acordo com mais informações a que a CNN Portugal teve acesso, o furo, que funciona com recurso a um gerador, já tinha este sábado condições de estar em funcionamento, mas, poucos minutos depois do arranque experimental foram apresentadas reclamações devido ao ruído provocado pelo equipamento.

Perante essa situação, foi decidido que o arranque definitivo será feito na manhã deste domingo, ficando o furo a operar apenas durante o período diurno.

O GW1 deverá permitir aumentar em cerca de 20% a capacidade de captação de água do sistema de abastecimento de Almada.

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Desde quinta-feira que não há quaisquer interrupções no fornecimento de água em todo o concelho, além dos cortes noturnos programados com vista à rápida recuperação do abastecimento.

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Temas: Almada Água Furo
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