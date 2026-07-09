PSD acusa PS querer "mascarar incompetência" da Câmara de Almada na gestão da água

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Hugo Soares, culpou a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, do PS, pelas falhas no abastecimento de água no concelho

O PSD acusou esta quinta-feira o PS querer "mascarar a incompetência" da Câmara Municipal de Almada na gestão da água e ter por isso impedido que fossem ouvidas com urgência entidades do setor na Comissão Parlamentar de Ambiente.

Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, culpou a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, do PS, pelas falhas no abastecimento de água no concelho, e afastou responsabilidades do Governo nesta matéria.

"Hoje mesmo falei com a senhora ministra do Ambiente, que sei estará hoje também no concelho de Almada, para, dentro daquilo que é o âmbito de atuação do Governo, cuja responsabilidade nesta matéria é zero, podermos ver aquilo que, no âmbito das políticas do Governo, se pode fazer para ajudar a mitigar e a resolver esta situação", afirmou.

Antes, referindo-se a Inês de Medeiros, Hugo Soares declarou que "o que está a acontecer em Almada deve-se, sabe-se agora, a uma total falta de investimento nos últimos anos na rede de abastecimento e de captação de água naquele concelho, e que tem evidentemente um rosto e uma culpada".

O PSD considera, no entanto, que a autarca do PS "deve dar explicações é na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal", não na Assembleia da República, e por isso não pediu a sua audição parlamentar, mas sim de entidades que o Governo tutela.

Hugo Soares relatou que o PSD requereu na terça-feira que fossem ouvidas em comissão parlamentar, com caráter de urgência, a APA – Associação Portuguesa do Ambiente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e as Águas de Portugal, mas que o PS inviabilizou essas audições.

O líder parlamentar do PSD acusou o PS de querer "ajudar a mascarar a incompetência do próprio PS na gestão da Câmara Municipal".

"O PS, face à crise que agora se vive em Almada e que afeta milhares de cidadãos, preferiu ajudar a camuflar a incompetência da senhora Presidente da Câmara Municipal, ao invés de permitir que o Parlamento fizesse o seu trabalho", reforçou.

O objetivo do PSD era, "ouvindo essas entidades, perceber de que forma é que os senhores deputados podiam ter uma intervenção, e o próprio Governo, para ajudar a mitigar aquilo que acontece hoje no Conselho de Almada, que é uma situação que se arrasta há demasiado tempo", referiu.