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GNR apanha homem que se dirigia ao trabalho da ex-companheira armado com uma faca de cozinha

Agência Lusa , CM
Há 50 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Homem detido em Aljustrel por coação à ex-companheira e outros crimes

Um homem de 36 anos foi detido pela GNR por violência doméstica contra a ex-companheira e por dano, furto, resistência e coação, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, divulgou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial Beja explicou que o suspeito foi detido, na quinta-feira, através do Posto Territorial de Aljustrel, com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Beja.

A Guarda explicou ter recebido uma denúncia que “dava conta de que um indivíduo se encontrava a danificar diversos objetos no interior de uma residência e que, posteriormente, partiu a janela de um veículo, subtraindo do seu interior uma mala de senhora”.

A denúncia referia ainda que o homem seguia para o espaço de trabalho da ex-companheira, de 45 anos, munido de uma faca, pelo que os militares da GNR foram mobilizados para o local.

“O suspeito foi intercetado na vila de Aljustrel, quando circulava apeado nas artérias daquela localidade”, referiu a Guarda, explicando que, ao ser abordado, o homem tentou “desfazer-se da faca que tinha na sua posse”.

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Além disso, é acrescentado, “adotou um comportamento agressivo, na tentativa de agredir os militares da Guarda, motivo pelo qual lhe foi dada ordem de detenção”.

Os militares da força de segurança realizaram uma revista ao suspeito e apreenderam uma faca de cozinha e uma mala de senhora furtada.

Presente a primeiro interrogatório judicial, no sábado, no Tribunal Judicial de Odemira, também no distrito de Beja, o homem foi constituído arguido e libertado, sob termos de identidade e residência e outras medidas de coação.

O suspeito está proibido de contactar com a ex-companheira por qualquer meio ou por interposta pessoa, assim como de permanecer ou deslocar-se à residência ou ao local de trabalho desta, e é alvo de uma medida de afastamento da vítima num raio não inferior de 500 metros, com vigilância eletrónica.

Temas: Aljustrel Violência doméstica GNR Detido
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