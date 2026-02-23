Surfista alemão morre na praia do Canal em Aljezur

Agência Lusa , MCC
Há 24 min
Nazaré (Lusa/Carlos Barroso)

Acidente ocorreu perto do local onde na passada quinta-feira desapareceu um jovem turista, de 20 anos, de nacionalidade romena

Um praticante de surf com cerca de 40 anos, de nacionalidade alemã, morreu ao início da tarde desta segunda-feira na praia do Canal, no concelho de Aljezur, disse à Lusa fonte da Marinha.

De acordo com o capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, o homem que praticava surf foi retirado da água por um amigo que o acompanhava, tendo o óbito sido declarado posteriormente pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a fonte, o acidente ocorreu ao início da tarde a norte da praia do Canal e a Sul da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

As operações de salvamento mobilizaram vários elementos da Polícia Marítima de Lagos, dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e do INEM, apoiados por um helicóptero.

Hugo da Guia adiantou que o acidente ocorreu perto do local onde na passada quinta-feira desapareceu um jovem turista, de 20 anos, de nacionalidade romena.

De acordo com o também comandante local da Polícia Marítima, as buscas para encontrar o jovem, até agora sem resultados, decorrem integradas nas patrulhas diárias da Autoridade Marítima Nacional.

Temas: Aljezur Surfista morre Morte de surfista Praia do Canal Morte Aljezur

País

Aterrou em Lisboa com mais de um quilo de cocaína no organismo. Foi apanhado pela PSP

Há 11 min

Surfista alemão morre na praia do Canal em Aljezur

Há 24 min

Mau tempo: clientes Vodafone serão ressarcidos do valor faturado com crédito na próxima fatura

Há 25 min

Abrantes contabiliza mais de 10 milhões de euros em prejuízos devido ao mau tempo

Há 38 min
Mais País

Mais Lidas

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

Ontem às 11:00

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Ontem às 15:02

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Ontem às 08:00

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Hoje às 07:00

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Ontem às 12:34

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Ontem às 00:10

Jovem de 20 e poucos anos que foi dado como desaparecido pela mãe entrou 20 ou 30 metros na casa de Trump. Acabou abatido

Ontem às 16:24

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Hoje às 09:06