Polícia Marítima procura praticante de stand up paddle em Aljezur

Há 1h e 45min

Desapareceu no mar quando fazia a travessia da praia de Monte Clérigo para a Carrapateira. O amigo que o acompanhava foi resgatado por uma embarcação de pesca que se encontrava nas proximidades

A Polícia Marítima anunciou, esta segunda-feira, que iniciou buscas por um jovem de 28 anos que se encontra desaparecido, depois de, alegadamente, ter entrado em dificuldades enquanto praticava a atividade de stand up paddle, ao largo da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur. De acordo com comunicado da Polícia Marítima, o alerta foi dado por um amigo do jovem, que o acompanhava na atividade, quando eram 11:33.

“Foram de imediato iniciadas buscas no local, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lagos. Nas operações de busca, encontram-se empenhados, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, do Projeto ‘SeaWatch’, dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por drones, e ainda uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”, específica o comunicado da Polícia Marítima.

Ainda de acordo com o mesmo documento, o jovem desapareceu no mar, após ter entrado em dificuldades enquanto fazia a travessia da praia de Monte Clérigo para a Carrapateira. O amigo que o acompanhava foi resgatado por uma embarcação de pesca local que se encontrava nas proximidades.​​Várias embarcações de pesca colaboraram também nas buscas. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado.