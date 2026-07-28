Nevoeiro dificulta buscas no mar por jovem que desapareceu em Aljezur

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O alerta para a ocorrência foi dado às 11:33 de segunda-feira

As buscas pelo jovem que desapareceu enquanto praticava 'stand up paddle' na praia da Arrifana, em Aljezur, foram retomadas hoje de manhã, mas o nevoeiro está a dificultar a operação por mar, disse à Lusa fonte da capitania.

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto de Lagos adiantou que o dispositivo deveria integrar também um helicóptero da Força Aérea e uma embarcação salva-vidas, mas, às 09:30, o nevoeiro não permitia qualquer visibilidade, aguardando-se que as condições meteorológicas melhorem para integrar esses meios nas buscas.

Segundo Hugo da Guia, o jovem, de 28 anos, era experiente e estava a acompanhar um amigo durante uma etapa – entre a praia de Monte Clérigo e a Carrapateira - de uma travessia em ‘stand up paddle’ que este estava a fazer pela costa portuguesa, desde Caminha a Vila Real de Santo António.

O capitão do Porto de Lagos disse que dois praticantes eram bastante experientes e estavam relativamente afastados da costa quando um deixou de ser visto: “A vítima vinha acompanhá-lo nesta etapa e foi deixado de ver pela companhia, que, quando olhou, já não o viu em cima da prancha, nem nas imediações.”

O amigo da vítima foi resgatado por pescadores que estavam na zona e iniciaram as buscas logo nos momentos iniciais, acrescentou a mesma fonte.

O helicóptero da Força Aérea deveria ter começado a operar às 09:30 e a embarcação às 09:00, mas às 09:30 as buscas estavam a ser feitas apenas por terra, com cinco operacionais e três viaturas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 11:33 de segunda-feira.