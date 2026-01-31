Prisão preventiva para casal detido no Algarve na posse de 23 quilos de haxixe

Hoje às 08:36

Homem, de 55 anos, e a mulher, de 32, foram detidos durante uma ação de patrulhamento rodoviário

Um homem e uma mulher detidos na sexta-feira na posse de 22,7 quilos de haxixe, estão em prisão preventiva, indicou este sábado a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro da GNR, indica que o homem, de 55 anos, e a mulher, de 32, foram detidos por tráfico de estupefacientes no concelho de Aljezur.

Durante uma ação de patrulhamento rodoviário, na área de Albufeira, os militares da GNR "sinalizaram a circulação de um veículo sobre o qual pendia indicação para apreensão, tendo apurado que se tratava de um automóvel alugado que não havia sido devolvido no termo do respetivo contrato", lê-se na nota.

Após pararem o veículo, prossegue a GNR, era "percetível que do seu interior emanava um forte odor a produto estupefaciente".

Numa revista aos ocupantes e ao veículo foram apreendidos 22,7 quilos de haxixe, "suficientes para mais de 45 mil doses individuais, acondicionados sob a forma de placas", refere-se ainda no comunicado.

O veículo foi devolvido à empresa proprietária e os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Lagos, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.