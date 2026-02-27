FC Porto
Visível em qualquer ponto da Terra: este sábado há um raro alinhamento de seis planetas

CNN , Lily Hautau
Há 1h e 12min
Três planetas - Júpiter, Vénus e Saturno - alinharam-se no céu sudoeste em dezembro de 2021 (Alan Dyer/VW Pics/Universal Images Group/Getty Images)

Um autêntico desfile planetário. Saiba tudo o que vai acontecer e como aproveitar ao máximo a experiência

Quem gosta de observar o céu terá a oportunidade de ver seis planetas alinhados no sábado, se o tempo o permitir, de acordo com a NASA.

Este desfile planetário ocorre devido ao alinhamento das órbitas dos planetas em torno do sol, explica Heidi Haviland, cientista planetária do Centro de Voos Espaciais Marshall da NASA, em Huntsville, no Alabama.

Mercúrio, Vénus, Saturno e Júpiter serão visíveis a olho nu, enquanto Urano e Neptuno exigirão binóculos ou um telescópio, segundo a NASA. Os observadores não precisam de se preocupar em usar óculos de proteção como fariam para observar um eclipse solar.

O evento é visível em qualquer ponto da Terra - com as melhores vistas ao entardecer. Os madrugadores devem tentar vislumbrar o desfile planetário antes do nascer do sol e, para os noctívagos, a melhor visibilidade será logo após o pôr do sol, diz Haviland.

Os melhores horários para a observação variam de acordo com a localização, refere por e-mail. Os planetas precisam de estar a aproximadamente 10 graus ou mais acima do horizonte para serem visíveis. Se estiverem demasiado baixos, ficarão obscurecidos pela atmosfera terrestre, acrescenta.

O desfile planetário serve como um lembrete de como os planetas orbitam o sol e como variam as suas posições em relação à Terra um fator crucial que os cientistas consideram quando planeiam missões a outros planetas, como Marte, observa Haviland.

“A missão InSight teve de esperar um ano inteiro para que a Terra e Marte se alinhassem na sua maior aproximação, pelo que as órbitas planetárias e as suas posições em relação à Terra desempenham um papel importante no planeamento da missão”, sublinha, referindo-se ao programa da NASA que enviou um módulo de aterragem robotizado para Marte em 2018.

Como diferenciar os planetas

Haviland partilha algumas dicas para identificar os planetas durante a próxima exibição.

“Normalmente, Vénus é o primeiro objeto a aparecer”, começa por dizer, acrescentando que será o objeto mais brilhante no céu depois do sol e da lua, e terá um brilho branco constante e intenso no horizonte oeste após o pôr do sol.

Marte aparecerá como um ponto vermelho e Saturno terá uma tonalidade amarelada. Se olhar bem alto para o céu, poderá encontrar Júpiter.

Mercúrio será o mais difícil de avistar sem ajuda visual, mas a melhor hipótese de o ver será cerca de 30 a 60 minutos após o pôr do sol local, diz Haviland. O planeta mais pequeno do nosso sistema solar aparecerá branco e estará baixo no horizonte.

Para a melhor visualização, evite as luzes da cidade e torça por um céu limpo, acrescenta Joel Wallace, oficial de informação pública do Centro de Voos Espaciais Marshall.

Próximos eventos celestes

Na próxima terça-feira, será visível um eclipse lunar total para quem estiver na Ásia, Austrália, Ilhas do Pacífico e Américas. A Lua aparecerá vermelha, por isso é chamada Lua de Sangue. O evento marca o último eclipse lunar total visível da América do Norte até dezembro de 2028.

No dia 31 de maio, os observadores do céu poderão contemplar uma Lua Azul, a segunda lua cheia no mesmo mês. Apesar do nome, a lua não ficará azul. Este fenómeno ocorre a cada dois anos e meio a três anos, ou seja, "uma vez na vida".

Nos dias 8 e 9 de junho, dois planetas brilhantes - Vénus e Júpiter - estarão visíveis no céu a uma distância equivalente à largura de um dedo mindinho um do outro, do nosso ponto de vista na Terra, apesar de estarem a milhões de quilómetros de distância. Serão visíveis a olho nu, segundo a NASA.

