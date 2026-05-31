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A gordura já não se acumula apenas na barriga. E os ultraprocessados podem ter culpa

Há 24 min
Ressonância magnética mostra as coxas de uma mulher cuja dieta era constituída em 87% por alimentos ultraprocessados. Fonte: Radiological Society of North America
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NÃO USAR Um estudo sugere que o consumo frequente de alimentos ultraprocessados está associado a uma maior infiltração de gordura nos músculos das pernas, mesmo em pessoas com peso considerado normal

A imagem parece mostrar uma fatia de carne com abundantes veios de gordura, semelhante a um bife de qualidade superior. Mas não se trata de comida. É uma ressonância magnética da coxa de uma mulher de 62 anos que obtinha 87% das calorias consumidas ao longo de um ano a partir de alimentos ultraprocessados.

"A alimentação desta participante era composta sobretudo por cereais de pequeno-almoço, chocolates e barras de chocolate, refrigerantes e outras bebidas açucaradas engarrafadas", explica Zehra Akkaya, investigadora e consultora do grupo de Investigação Clínica e Translacional em Imagiologia Musculoesquelética da Universidade da Califórnia, em São Francisco.

As camadas de gordura ocultas entre as fibras musculares e no seu interior podem ser um sinal de problemas de saúde graves, explica Akkaya, autora principal de um estudo que analisou o impacto dos alimentos ultraprocessados na gordura intramuscular de pessoas em risco de desenvolver osteoartrite do joelho.

Os alimentos ultraprocessados têm sido associados ao aumento de peso e à obesidade, bem como ao desenvolvimento de doenças crónicas, incluindo cancro, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e depressão. Alguns estudos sugerem ainda que o seu consumo pode estar associado a uma menor esperança de vida.

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Mais de metade das calorias consumidas pelos adultos nos Estados Unidos provém de alimentos ultraprocessados, segundo os Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Entre as crianças, essa proporção sobe para 62%.

Uma mulher de 61 anos incluída no estudo também apresentava infiltração de gordura nos músculos da coxa, embora menos acentuada. Neste caso, cerca de 29% da alimentação anual era composta por alimentos ultraprocessados.

"Foi particularmente preocupante porque estes participantes - avaliados numa fase em que ainda não apresentavam sinais de osteoartrite do joelho - já revelavam uma deterioração da qualidade muscular", explica Akkaya.

A ligação entre a gordura nos músculos e a dor no joelho

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Temas: Alimentação saudável Nutrição Músculo Alimentos ultraprocessados Gordura muscular
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