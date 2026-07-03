PJ deteve septuagenário suspeito de violar jovem em Alijó

Há 1h e 21min

O suspeito e a vítima residiam na mesma rua, tendo esta sido obrigada a abandonar a sua residência

Um homem de 71 anos foi detido, em Alijó, pela suspeita de ter violado uma jovem e de a ter ameaçado com uma arma de fogo, anunciou a Polícia Judiciária de Vila Real.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, disse, em comunicado, que procedeu à detenção de homem “fortemente indiciado da prática de ilícitos de índole sexual e contra a liberdade pessoal”.

De acordo com a Judiciária, o suspeito e a vítima residiam na mesma rua, tendo esta sido obrigada a abandonar a sua residência.

A PJ acrescentou que, perante este facto, o suspeito lhe “ofereceu guarida, vindo a sujeitá-la a atos sexuais de relevo e a ameaçá-la com arma de fogo”, sendo suspeito da prática do crime de violação.

A investigação policial teve início em junho, depois de a jovem denunciar os comportamentos do homem, tendo-se seguido diligências de recolha de prova que culminaram na emissão de mandado de detenção.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial no Tribunal de Alijó para aplicação de eventuais medidas de coação.

A investigação da PJ prosseguirá no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Alijó.