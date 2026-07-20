Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por vender "produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos"

Agência Lusa , TFR
Há 29 min
AliExpress (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A Comissão ordenou ainda que a plataforma adotasse medidas corretivas

A Comissão Europeia multou esta segunda-feira a chinesa AliExpress em 550 milhões de euros por falhas na avaliação e redução do risco de venda de produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos na sua plataforma de comércio eletrónico.

O executivo comunitário considerou que a plataforma violou as suas obrigações ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DAS, na sigla inglesa) “ao não avaliar e mitigar de forma diligente os riscos relacionados com a venda de produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos na sua plataforma de comércio eletrónico”, segundo um comunicado.

A coima foi calculada tendo em conta a natureza das infrações, a sua gravidade em termos do número de utilizadores da União Europeia - 193 milhões - afetados e a sua duração, que se prolongou pelo menos até junho de 2025, quando a Comissão emitiu conclusões preliminares no processo contra a AliExpress.

A Comissão ordenou ainda que a plataforma adotasse medidas corretivas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Aliexpress Multa Comissão Europeia Produtos ilegais Lei dos Serviços Digitais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Empresas

Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por vender "produtos ilegais, inseguros ou contrafeitos"

Há 29 min

Plataforma X tem seis meses para cumprir exigências da UE de transparência e acesso a dados

16 jul, 12:09
04:41

"A Ucrânia está muito bem servida em sistemas antidrones, já nos mísseis balísticos não tem tão boas soluções"

15 jul, 18:19

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

15 jul, 11:36
Mais Empresas

Mais Lidas

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

Ontem às 11:00

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

18 jul, 10:06

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

Ontem às 17:00

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Hoje às 07:48

O que os mais velhos precisam de saber antes de tomar um medicamento à base de GLP-1 para perder peso

Ontem às 16:00

Não, não é a Gronelândia. Os movimentos de Rússia e China à volta deste arquipélago estão fazer soar os alarmes

Ontem às 22:00

Yuval Harari: "As empresas de IA dizem: 'Vamos criar um deus e ele será nosso escravo'. É ridículo: se criarmos algo mais inteligente, não será possível mantê-lo sob controlo"

18 jul, 18:00

Porque ouve o vizinho gritar golo antes de o ver na televisão?

Ontem às 09:57

Cinco horas, 40 mísseis Iskander-M e vários incêndios. Rússia lança um dos maiores ataques de sempre contra Kiev

Ontem às 09:23

A Espanha é campeã do mundo (siga aqui)

Ontem às 19:00

A equipa dele foi eliminada do Mundial há 40 anos. Mas, nas bancadas, conheceu o amor da sua vida

Ontem às 09:00

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

17 jul, 13:32