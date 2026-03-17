Era especialista em Kant e em provocar Trump: quem é (ou foi) Ali Larijani, alegadamente morto por Israel

Há 1h e 25min

Israel diz que matou Larijani na noite de segunda-feira

Quem é Ali Larijani, o chefe da segurança do Irão que Israel diz ter matado?

por Tim Lister , CNN

Ali Larijani, 67 anos e chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irão, emergiu como uma das figuras mais importantes do Irão nos últimos meses.

Primeiro foi visto como um líder significativo na repressão dos protestos populares em janeiro e posteriormente como parte da transição que se seguiu à morte do ex-líder supremo Ali Khamenei.

Larijani, 67 anos, tinha uma longa ligação ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e tornou-se um emblema visível do regime — chegando a participar num comício público na semana passada em Teerão, apesar de ser um alvo prioritário para Israel.

Larijani navegou habilmente pela política da República Islâmica, servindo numa variedade de funções. Foi comandante no IRGC durante a guerra com o Iraque na década de 1980, antes de transitar para cargos políticos.

Serviu como chefe da radiodifusão estatal, principal negociador nuclear do Irão e presidente do parlamento iraniano (durante 12 anos, até 2020) — e teve cada vez mais a confiança de Khamenei em questões de segurança após a sua nomeação como conselheiro em 2004.

Após o conflito do ano passado com Israel, regressou à proeminência como chefe do Conselho de Segurança Nacional, considerado por muitos analistas como o principal decisor do Irão.

Larijani provém de uma família clerical influente na República Islâmica. Um dos seus irmãos, Sadegh, é um aiatola e antigo chefe do poder judicial do Irão.

Era também um académico estabelecido. Formado originalmente em matemática e ciência da computação pela Universidade de Tecnologia de Sharif, possui um doutoramento em filosofia pela Universidade de Teerão e escreveu extensivamente sobre a obra do filósofo alemão Immanuel Kant.

Analistas dizem que, embora Larijani fosse visto como um pragmático em vez de um ideólogo de linha dura, estava comprometido com a sobrevivência da República Islâmica como o nezam — ou sistema de governo — do Irão.

Segundo analistas, Larijani provocou frequentemente o presidente dos EUA, Donald Trump, desde o início do conflito e foi fundamental na conceção da estratégia de guerra do Irão.

“Ao contrário dos Estados Unidos, (o Irão) preparou-se para uma longa guerra”, publicou Larijani no X logo após o início do conflito.