Israel anuncia morte de líder do Conselho Supremo de Segurança do Irão

Agência Lusa , WL
Há 27 min

Posição assumida pelo ministro da defesa de Israel

O Governo israelita anunciou hoje a morte de Ali Larijani, um dos principais dirigentes iranianos, e de Gholamreza Soleimani, comandante da milícia Basij, na sequência de ataques aéreos, durante a noite, no Irão.

"O chefe do Estado-Maior acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e Soleimani, chefe da Basij, principal aparelho repressivo do Irão, foram eliminados ontem [segunda-feira] à noite ", afirmou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, numa mensagem vídeo.

O exército israelita tinha já anunciado a morte, num ataque na segunda-feira, do chefe da milícia Basij, composta por membros da Guarda Revolucionária iraniana.

Katz declarou aina que as forças armadas israelitas vão "continuar as operações no Irão com grande intensidade, visando os recursos do regime para neutralizar as capacidades de lançamento de mísseis e destruir infraestruturas estratégicas fundamentais".

A República Islâmica "está a ser desmantelada e líderes e capacidades estão a ser neutralizados", afirmou.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o ex-líder supremo Ali Khamenei.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Temas: Ali Larijani Irão Morte Conselho Supremo de Segurança

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