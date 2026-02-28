Trump afirma que "Khamenei, uma das pessoas mais maldosas da História, está morto"

António Guimarães
Há 1h e 33min
Donald Trump (Getty)

Presidente dos Estados Unidos promete continuação dos bombardeamentos ao longo da semana e apela à população que tome o poder

O presidente dos Estados Unidos anunciou que o Líder Supremo do Irão está morto, confirmando a informação avançada por Israel. Numa longa publicação na sua página do Truth Social, Donald Trump garantiu que o aiatola Ali Khamenei, “uma das pessoas mais maldosas da História”, morreu nos ataques deste sábado.

Donald Trump escreveu que esta notícia não trás apenas justiça para os iranianos, mas também para “todos os grande americanos, as pessoas de muitos países em todo mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e pelo seu gangue de mafiosos sedentos de sangue”.

“Ele não foi capaz de evitar as nossas informações e sistemas de rastreamento altamente sofisticados”, pode ainda ler-se, numa nota que lembra o trabalho próximo com Israel.

De resto, Donald Trump garante mesmo que não havia nada a fazer para os líderes iranianos que foram alvo deste ataque, que ainda não terá terminado.

Em todo o caso, continua a faltar a confirmação do Irão, onde os meios de comunicação têm sido firmes a garantir que o seu líder está vivo e até a comandar a resposta militar.

Olhando para a frente, e na lógica do que fez também o primeiro-ministro de Israel, é preciso que os iranianos façam o resto do trabalho. “Esta é uma única e grande oportunidade para o povo iraniano recuperar o seu país”, escreve.

Sabendo dos relatos das secretas norte-americanas que dão conta de que há preparativos para a sucessão em caso de morte do aiatola, o presidente dos Estados Unidos disse ainda que tem recebido informações de que responsáveis da Guarda Revolucionária Islâmica, do Exército e das forças de segurança e policiais “não querem lutar mais e estão à procura de imunidade da nossa parte”.

“Agora podem ter imunidade, mais tarde só terão morte”, acrescenta Donald Trump, que pede à Guarda Revolucionária e à polícia iraniana que se misturem de forma pacífica com os patriotas iranianos.

Os Estados Unidos querem, portanto, que haja trabalho conjunto para devolver o Irão à “grandeza que merece”.

“Esse processo deve começar em breve, não apenas na morte de Khamenei, mas o país foi, em apenas um dia, muito destruído e até obliterado”, reforça.

E se a liderança está decapitada, Donald Trump promete continuar os ataques de forma ininterrupta ao longo da semana e “enquanto for necessário” para levar a paz ao Médio Oriente.

Temas: Ali Khamenei Guerra Irão Estados Unidos EUA

Relacionados

Corpo encontrado: Israel afirma que o Líder Supremo do Irão está morto

Médio Oriente

Catarina e os amigos chegaram ontem ao Dubai e já querem sair. Queriam ajuda da embaixada de Portugal mas "ninguém atende"

Há 3 min
05:53

Família portuguesa no Dubai "em pânico" com ataques. "Sentimos o chão a tremer"

Há 7 min
00:37

Caças e navios: EUA mostram como atacaram o Irão

Há 47 min

Trump afirma que "Khamenei, uma das pessoas mais maldosas da História, está morto"

Há 1h e 33min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Hoje às 14:05

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

Hoje às 15:08

Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "pelo menos 200 mortos")

Hoje às 13:44

Há um pombal junto a uma creche no meio de Lisboa e a população não gosta

Ontem às 18:50

Visível em qualquer ponto da Terra: este sábado há um raro alinhamento de seis planetas

Ontem às 17:35

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

26 fev, 22:00

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

Ontem às 20:25

Teatro Maria Vitória em Lisboa com atividade suspensa após danos no edifício provocados pelas tempestades

25 fev, 23:04

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

26 fev, 16:32

O mistério do T1, contas "esvaziadas" e relógios desaparecidos: a guerra familiar que bloqueia a herança de Pinto da Costa

Hoje às 08:00

É preciso recuar mais de 30 anos para percebermos o poder dos EUA nas Lajes. Rangel "não fez uma interpretação correta" e depois "lavou as mãos"

Ontem às 21:24

Corpo encontrado: Israel e EUA afirmam que o Líder Supremo do Irão está morto

Há 3h e 32min