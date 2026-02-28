Trump afirma que "Khamenei, uma das pessoas mais maldosas da História, está morto"

Há 1h e 33min

Presidente dos Estados Unidos promete continuação dos bombardeamentos ao longo da semana e apela à população que tome o poder

O presidente dos Estados Unidos anunciou que o Líder Supremo do Irão está morto, confirmando a informação avançada por Israel. Numa longa publicação na sua página do Truth Social, Donald Trump garantiu que o aiatola Ali Khamenei, “uma das pessoas mais maldosas da História”, morreu nos ataques deste sábado.

Donald Trump escreveu que esta notícia não trás apenas justiça para os iranianos, mas também para “todos os grande americanos, as pessoas de muitos países em todo mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e pelo seu gangue de mafiosos sedentos de sangue”.

“Ele não foi capaz de evitar as nossas informações e sistemas de rastreamento altamente sofisticados”, pode ainda ler-se, numa nota que lembra o trabalho próximo com Israel.

De resto, Donald Trump garante mesmo que não havia nada a fazer para os líderes iranianos que foram alvo deste ataque, que ainda não terá terminado.

Em todo o caso, continua a faltar a confirmação do Irão, onde os meios de comunicação têm sido firmes a garantir que o seu líder está vivo e até a comandar a resposta militar.

Olhando para a frente, e na lógica do que fez também o primeiro-ministro de Israel, é preciso que os iranianos façam o resto do trabalho. “Esta é uma única e grande oportunidade para o povo iraniano recuperar o seu país”, escreve.

Sabendo dos relatos das secretas norte-americanas que dão conta de que há preparativos para a sucessão em caso de morte do aiatola, o presidente dos Estados Unidos disse ainda que tem recebido informações de que responsáveis da Guarda Revolucionária Islâmica, do Exército e das forças de segurança e policiais “não querem lutar mais e estão à procura de imunidade da nossa parte”.

“Agora podem ter imunidade, mais tarde só terão morte”, acrescenta Donald Trump, que pede à Guarda Revolucionária e à polícia iraniana que se misturem de forma pacífica com os patriotas iranianos.

Os Estados Unidos querem, portanto, que haja trabalho conjunto para devolver o Irão à “grandeza que merece”.

“Esse processo deve começar em breve, não apenas na morte de Khamenei, mas o país foi, em apenas um dia, muito destruído e até obliterado”, reforça.

E se a liderança está decapitada, Donald Trump promete continuar os ataques de forma ininterrupta ao longo da semana e “enquanto for necessário” para levar a paz ao Médio Oriente.