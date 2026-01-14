Cadáver encontrado em alojamento local em Albufeira. PJ investiga

Daniela Rodrigues
Há 51 min
Polícia Judiciária

Corpo já foi removido para autópsia

Um cadáver foi encontrado esta quarta-feira, cerca das 12:30, no Alojamento Ribeira Park, em Albufeira. A TVI e CNN Portugal sabem que o corpo é de um homem com cerca de 40 anos e apresentava ferimentos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi chamada ao local e acionou os meios necessários para a ocorrência. As autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte.

O corpo foi removido para autópsia, que deverá ajudar a apurar as causas do óbito. O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

