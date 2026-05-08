Peregrino morre atropelado por comboio Alfa Pendular em Coimbra

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Circulação ferroviária foi suspensa

Um homem de 66 anos morreu esta sexta-feira após ter sido vítima de atropelamento ferroviário na passagem de nível do Loreto, na Rua Manuel Madeira, em Coimbra.

A TVI e CNN Portugal sabem que o homem seguia apeado em peregrinação para Fátima, acompanhado por familiares, quando foi colhido por um comboio Alfa Pendular.

A vítima sofreu ferimentos graves e acabou por não resistir, tendo o óbito sido declarado no local.

Para a ocorrência foram mobilizados meios de socorro e autoridades policiais. A circulação ferroviária está suspensa por estarem em curso as operações de assistência e investigação.

As circunstâncias do atropelamento estão a ser apuradas pelas autoridades competentes.