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Peregrino morre atropelado por comboio Alfa Pendular em Coimbra

Daniela Rodrigues
Há 58 min
Alfa Pendular (Paulo Novais/Lusa)

Circulação ferroviária foi suspensa

Um homem de 66 anos morreu esta sexta-feira após ter sido vítima de atropelamento ferroviário na passagem de nível do Loreto, na Rua Manuel Madeira, em Coimbra.

A TVI e CNN Portugal sabem que o homem seguia apeado em peregrinação para Fátima, acompanhado por familiares, quando foi colhido por um comboio Alfa Pendular.

A vítima sofreu ferimentos graves e acabou por não resistir, tendo o óbito sido declarado no local.

Para a ocorrência foram mobilizados meios de socorro e autoridades policiais. A circulação ferroviária está suspensa por estarem em curso as operações de assistência e investigação.

As circunstâncias do atropelamento estão a ser apuradas pelas autoridades competentes.

Temas: Alfa Pendular Comboios Coimbra Peregrinos Fátima
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