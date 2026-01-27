‘Russiagate’: Tribunal Constitucional confirma condenação da Câmara de Lisboa

O caso remonta a 2021

O Tribunal Constitucional confirmou a condenação da Câmara Municipal de Lisboa no caso conhecido como “Russiagate”, concluindo que a autarquia tem as mesmas obrigações de proteção de dados pessoais que qualquer entidade privada e, por isso, deve pagar coima pela entrega de dados à embaixada da Rússia. 

De acordo com o Diário de Notícias, o processo regressa agora ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa para apurar quantas contraordenações já prescreveram e qual o valor final da multa, atualmente fixado em 738 mil euros, mas que poderá ainda ser reduzido.

No acórdão, os juízes do Constitucional rejeitam o argumento da câmara de que entidades públicas não empresariais estariam isentas de sanções previstas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. O tribunal sublinha ainda que a lei não distingue entre entidades públicas e privadas e recorda que a legislação nacional determina a aplicação das coimas do RGPD a ambas.

O caso remonta a 2021, quando ativistas que participaram numa manifestação de apoio a Alexey Navalny acusaram a autarquia de ter comunicado os seus dados pessoais à embaixada russa.

Temas: Alexey Navalny Russiagate Câmara de Lisboa Embaixada da Rússia

