Ex-chefe dos serviços secretos brasileiros foragido detido nos EUA pelo ICE

Agência Lusa , PF
Há 1h e 30min
Alexandre Ramagem (Eraldo Peres/AP)

Alexandre Ramagem recebeu uma condenação de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado, pelo envolvimento na chamada “trama golpista” que visava dar um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O ex-deputado federal “bolsonarista” e ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem foi detido esta segunda-feira pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, indicou a Polícia Federal (PF) do Brasil em comunicado.

Foragido da Justiça brasileira, o ex-comissário da Polícia Federal foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), em Orlando, estado da Flórida, numa cooperação policial internacional que envolveu o Brasil e os Estados Unidos.

“O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito”, informou a PF do Brasil.

Alexandre Ramagem recebeu uma condenação de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado, pelo envolvimento na chamada “trama golpista” que visava dar um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Segundo o Supremo Tribunal Federal do Brasil, Ramagem utilizou a estrutura da Abin para vigiar adversários políticos e colaborar nos ataques ao sistema eleitoral.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma investigação da Polícia Federal brasileira revelou que o ‘bolsonarista” estava foragido desde setembro de 2025, após deixar o país de forma clandestina atravessando a fronteira do Brasil com a Guiana para evitar a prisão, seguindo depois para os Estados Unidos.

Temas: Alexandre Ramagem ICE Estados Unidos Ramagem Jair Bolsonaro

Brasil

Ex-chefe dos serviços secretos brasileiros foragido detido nos EUA pelo ICE

Há 1h e 30min

Brasil identifica mais de 2.000 trabalhadores em condições análogas à escravatura

8 abr, 06:44

Jair Bolsonaro recebe alta hospitalar e começa a cumprir prisão domiciliária

27 mar, 14:56

Supremo Tribunal do Brasil autoriza prisão domiciliária de Bolsonaro por 90 dias

24 mar, 18:55
Mais Brasil

Mais Lidas

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

Ontem às 09:00

André Ventura e José Pacheco Pereira em frente a frente esta noite na CNN Portugal. O que esperar

Hoje às 08:41

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

Ontem às 12:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

Ontem às 11:32

Britney Spears internada em clínica de reabilitação semanas depois de detenção nos EUA

Hoje às 06:05

A gravação secreta que ele fez da ex-mulher e outros acontecimentos da ascensão de Magyar - que não é "um bode" mas "um príncipe"

Hoje às 10:00

A polícia abriu a porta da carrinha e lá dentro estava uma criança em posição fetal e rodeada de excrementos - foi o pai que a prendeu ali há mais de um ano

Hoje às 12:22

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

Hoje às 18:17

"Deitada em posição fetal, nua, e sobre um monte de lixo": Criança de 9 anos foi trancada pelo pai numa carrinha, em França. Estava ali desde 2024

Ontem às 10:44

Porque é que Trump ameaça bloquear um estreito que o Irão já está a bloquear

Hoje às 11:39

"A democracia funcionou" na Hungria 16 anos depois. É uma mudança com risco: pode-se "brincar às reformas constitucionais"

Hoje às 07:00

É o fim de uma era. Orbán admite derrota perante "resultado doloroso, mas claro"

Ontem às 19:38