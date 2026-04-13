Ex-chefe dos serviços secretos brasileiros foragido detido nos EUA pelo ICE

Há 1h e 30min

Alexandre Ramagem recebeu uma condenação de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado, pelo envolvimento na chamada “trama golpista” que visava dar um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder

O ex-deputado federal “bolsonarista” e ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem foi detido esta segunda-feira pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, indicou a Polícia Federal (PF) do Brasil em comunicado.

Foragido da Justiça brasileira, o ex-comissário da Polícia Federal foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), em Orlando, estado da Flórida, numa cooperação policial internacional que envolveu o Brasil e os Estados Unidos.

“O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito”, informou a PF do Brasil.

Alexandre Ramagem recebeu uma condenação de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado, pelo envolvimento na chamada “trama golpista” que visava dar um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Segundo o Supremo Tribunal Federal do Brasil, Ramagem utilizou a estrutura da Abin para vigiar adversários políticos e colaborar nos ataques ao sistema eleitoral.

Uma investigação da Polícia Federal brasileira revelou que o ‘bolsonarista” estava foragido desde setembro de 2025, após deixar o país de forma clandestina atravessando a fronteira do Brasil com a Guiana para evitar a prisão, seguindo depois para os Estados Unidos.