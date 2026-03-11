Justiça do Brasil arquiva investigação contra Elon Musk por obstrução de justiça

Agência Lusa , AM
Há 27 min
Elon Musk

Ministério Público requereu o arquivamento do processo por não ter encontrado indícios de desobediência por parte da plataforma

A justiça do Brasil arquivou uma investigação contra o bilionário Elon Musk, que era acusado de usar a rede social X, da qual é proprietário, para violar ordens judiciais e minar instituições públicas.

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, abriu um inquérito contra o empresário em 2024 por "obstrução da justiça", entre outras acusações, no âmbito de uma longa disputa sobre a regulamentação das redes sociais.

A polícia alegou que indivíduos ligados ao ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (2019-2022) terão criado uma "milícia digital" usando contas na X (entretanto bloqueadas) para disseminar "informações falsas" e alimentar a polarização política.

O Ministério Público requereu o arquivamento do processo por não ter encontrado indícios de desobediência por parte da plataforma, mas apenas "falhas operacionais" que já foram corrigidas.

"Não temos provas que sustentem a alegação inicial de utilização maliciosa da rede social X para minar a autoridade do sistema judicial brasileiro", concordou Alexandre de Moraes.

Temas: Alexandre de Moraes Plataforma Elon Musk Brasil

