Tribunal anula todas as condenações de Alex Murdaugh pelo homicídio da mulher e do filho

Há 25 min

Votação unânime marca uma reviravolta numa extensa saga judicial

O Supremo Tribunal da Carolina do Sul anulou esta quarta-feira as condenações de Alex Murdaugh pelo homicídio da mulher e do filho, em junho de 2021, e ordenou um novo julgamento. O tribunal alegou que o julgamento foi prejudicado pela influência "indevida" da escrivã do condado, Becky Hill.

"Embora estejamos cientes do tempo, dinheiro e esforço despendidos neste longo julgamento, não temos outra escolha senão reverter a decisão que negou o pedido de Murdaugh para um novo julgamento devido à influência externa indevida de Hill sobre o júri e determinar um novo julgamento", escreveram os juízes numa votação unânime de 5-0.

A decisão é a mais recente reviravolta na extensa saga de Murdaugh, que tem fascinado o público e inspirado documentários, podcasts e livros sobre crimes reais.

Murdaugh, um proeminente advogado de uma dinastia jurídica da região costeira da Carolina do Sul, foi condenado por um júri pelos homicídios da sua mulher, Maggie, e do seu filho de 22 anos, Paul, em março de 2023.

O julgamento, que durou seis semanas, contou com extensos testemunhos sobre o roubo de milhões de dólares por Murdaugh a clientes vulneráveis ​​e do seu próprio escritório de advogados. Depôs em sua própria defesa e negou ter matado a mulher e o filho - posição que mantém até hoje -, mesmo admitindo o roubo financeiro em larga escala e confessando ter mentido aos investigadores sobre o seu paradeiro pouco antes dos homicídios.

Murdaugh, de 57 anos, recebeu duas penas de prisão perpétua pelas acusações de homicídio. Também se declarou culpado de dezenas de crimes financeiros e está a cumprir penas estaduais e federais simultâneas de 27 e 40 anos, respetivamente.

Os advogados de Murdaugh recorreram das condenações por homicídio, alegando que o julgamento foi comprometido por comentários impróprios de uma funcionária do cartório aos jurados, provas prejudiciais e falhas no julgamento.

Em contrapartida, a acusação argumentou que as condenações deveriam ser mantidas. Murdaugh foi condenado porque as provas contra ele eram esmagadoras e era “obviamente culpado”, afirmaram. A acusação reconheceu que os comentários da funcionária foram inadequados, mas disse que eram insignificantes no contexto geral do julgamento.

Numa audiência sobre o recurso, realizada em fevereiro, o painel de cinco juízes mostrou-se cético em relação aos argumentos da acusação.

O julgamento por homicídio representou o culminar de uma notável queda em desgraça para o advogado de danos pessoais, cujo pai, avô e bisavô atuaram como procuradores locais consecutivamente de 1920 a 2006.

Murdaugh era sócio de um poderoso escritório de advogados que tinha o seu nome. Mas esta proeminência, porém, encobriu problemas subjacentes. Os assassínios da sua mulher e do seu filho foram seguidos de acusações de desvio de fundos, a sua demissão, um bizarro alegado plano de suicídio por encomenda e fraude de seguros, uma temporada em reabilitação por dependência de drogas, dezenas de crimes financeiros, a sua cassação da licença para exercer advocacia e, por fim, as acusações de homicídio.

Os pontos em recurso

O recurso de Murdaugh centrou-se em alegados comentários feitos aos jurados pela ex-escrivã do condado, Becky Hill, que trabalhou durante o julgamento de Murdaugh e, posteriormente, escreveu um livro revelador sobre o caso.

Os advogados de Murdaugh argumentaram que Hill influenciou indevidamente os jurados durante o julgamento, fazendo comentários como "observem a linguagem corporal dele", insinuando a culpa de Murdaugh. Alguns jurados afirmaram que ela fez estes comentários em declarações juradas e em depoimentos, mas a maioria disse que não os ouviu.

Em janeiro de 2024, após uma audiência probatória de um dia, a juíza aposentada da Carolina do Sul Jean Toal determinou que estes comentários não influenciaram o veredicto do júri e negou o pedido de Murdaugh para um novo julgamento. Ainda assim, Toal considerou que Hill fez comentários impróprios ao júri, não era de confiança e foi "atraída pelo canto da sereia da fama".

Hill foi acusada em maio passado de perjúrio, obstrução à justiça e má conduta. As acusações alegavam que ela disponibilizou provas confidenciais aos meios de comunicação social, mentiu sob juramento sobre o assunto e usou a sua posição no tribunal para promover o seu livro sobre o julgamento. Declarou-se culpada das acusações em dezembro de 2025 e foi condenada a três anos de liberdade condicional.

Os advogados de Murdaugh argumentaram que os seus comentários violaram o seu direito a um julgamento justo e a um júri imparcial, enquanto a acusação desvalorizou a importância dos mesmos.

O recurso também questionou se o foco excessivo da acusação nos crimes financeiros de Murdaugh era apropriado num julgamento por homicídio.

No julgamento, uma série de testemunhas testemunharam sobre o historial de crimes financeiros de Murdaugh, enquanto a acusação procurava demonstrar que ele matou a sua mulher e o seu filho para se proteger de uma "tempestade iminente" que, segundo ele, o exporia em breve como um burlão. Esta prova era fundamental para a teoria da motivação do arguido, afirmaram os procuradores.

Contudo, os advogados de Murdaugh argumentaram que essa motivação não fazia sentido lógico. Alegaram que a acusação utilizou indevidamente as provas de crimes financeiros para difamar o carácter de Murdaugh e defenderam que deveriam ter sido limitadas ou completamente excluídas do julgamento.