Norte-americano escala arranha-céus mais alto de Taiwan sem cordas ou redes de segurança

Agência Lusa , AM
Há 2h e 20min
Alex Honnold (AP)

Alex Honnold tornou-se o primeiro a vencer o Taipei 101

O norte-americano Alex Honnold escalou hoje sem qualquer dispositivo de segurança o edifício Taipei 101, o arranha-céus mais alto de Taiwan e um dos maiores do mundo, perante o olhar de centenas de curiosos.

O especialista em desafios de escalada livre, em que uma queda é frequentemente sinónimo de morte, venceu o edifício de cerca de 508 metros de altura, após uma hora e meia de esforço, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Honnold, 40 anos, ergueu os braços ao chegar ao topo da torre, num desempenho transmitido em direto pela plataforma Netflix que atraiu centenas de jornalistas e fãs.

“Que vista incrível, que dia maravilhoso”, afirmou após a subida, citado pela agência norte-americana The Associated Press (AP).

“Estava muito vento, então eu pensava: não caias da torre. Tentava manter o equilíbrio. Mas era uma posição incrível, uma maneira maravilhosa de ver Taipé”, acrescentou.

A subida estava prevista para a manhã de sábado, mas foi adiada 24 horas devido ao mau tempo.

O escalador norte-americano já tinha protagonizado outros feitos semelhantes, destacando-se a ascensão do famoso El Capitan, no parque de Yosemite, em 2017.

Esse feito foi o tema central do filme “Free Solo”, galardoado com o Óscar de melhor documentário em 2019.

Antes de iniciar a subida de hoje, Honnold descreveu o desafio como a “maior escalada urbana livre a solo alguma vez vista”.

Num vídeo promocional, o atleta afirmou ser um “sonho de vida” escalar um arranha-céus "sem cordas, sem equipamento”.

“Apenas eu e o edifício”, assinalou.

Vestido com uma camisola vermelha e sapatos de escalada amarelos feitos à medida, o norte-americano subiu com fluidez os 101 andares de vidro e aço.

Chegou mesmo a interagir com os espetadores que o acompanhavam a partir da plataforma de observação no 89.º andar.

A presidente do Taipei 101, Janet Chia, congratulou-se com a adesão do público, notando que muitos curiosos viajaram de Singapura e Hong Kong para assistir ao evento, que considerou épico.

Alex Honnold tornou-se o primeiro a vencer o Taipei 101 sem cordas ou redes de segurança.

Em 2004, o francês Alain Robert, conhecido como o “Homem-Aranha francês”, já tinha escalado a torre, mas utilizou cordas de segurança devido à chuva que se fazia sentir na altura.

