Governo prevê que Hospital Central do Alentejo abra no último trimestre de 2027

Agência Lusa , PF
Há 30 min
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em conferência de imprensa (LUSA)

Segundo o Ministério da Saúde, as prorrogações do contrato da empreitada resultaram de vários fatores, como as “dificuldades no arranque da obra, consignada a 30 de julho de 2021, com início efetivo em fevereiro de 2022”

O novo Hospital Central do Alentejo (HCA), em construção em Évora, deverá entrar em funcionamento, de forma faseada, no último trimestre de 2027, privilegiando a abertura das áreas de ambulatório, estimou o Ministério da Saúde.

Esta previsão consta da resposta do gabinete da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, à pergunta que lhe foi dirigida, no início de janeiro, pelo deputado do PS eleito por Évora, Luís Dias, consultada esta sexta-feira pela agência Lusa no site do parlamento.

Assinalando que, para já, “não é possível indicar uma data definitiva” para o fim da obra, a tutela lembrou a prorrogação do contrato até 29 de agosto de 2026, que determina a elaboração de um novo plano de trabalhos”, já com a data previsível.

Segundo o Ministério da Saúde, as prorrogações do contrato da empreitada resultaram de vários fatores, como as “dificuldades no arranque da obra, consignada a 30 de julho de 2021, com início efetivo em fevereiro de 2022”.

A necessidade de ajustes no projeto original para melhor responder às atuais necessidades assistenciais e o cumprimento de normativos e aprovações técnicas posteriores ao lançamento do concurso foram os outros motivos apontados.

“Atualmente, a execução física da obra encontra-se em cerca de 75%. Caso sejam rapidamente resolvidas as alterações ao projeto em curso, prevê-se que a conclusão da construção ocorra até ao final de 2026”, adiantou.

A tutela prevê que, após a conclusão da obra de construção do hospital, seja “necessário um período de aproximadamente seis meses para realização de testes a instalações e equipamentos, vistorias e licenciamento”.

“Somente após esta fase poderá iniciar-se a transferência dos serviços do hospital atual para o novo edifício”, referiu.

De acordo com o ministério de Ana Paula Martins, está previsto que “o início de funcionamento do novo HCA ocorra no último trimestre de 2027, de forma faseada, privilegiando inicialmente as áreas de ambulatório”.

“A operacionalização do hospital dependerá ainda do avanço das obras de infraestrutura externa, rodovias, abastecimento de água, saneamento e ligação à rede elétrica, sob responsabilidade do município de Évora”, salientou.

O gabinete da governante recordou que a responsabilidade pelos acessos e infraestruturas decorre do protocolo de cooperação assinado entre a câmara e o Governo em junho de 2023 e “revisto em 2024/2025”, com reforço de financiamento por parte da tutela.

Na resposta ao parlamentar socialista, a tutela sublinhou que “os atrasos na obra não colocam em risco o financiamento comunitário”, uma vez que “a 1.ª fase já está concluída e a 2.ª fase decorre dentro do prazo previsto”.

A futura unidade hospital deverá ter 360 camas em quartos individuais - podem ser aumentadas até 487 -, 11 blocos operatórios, cinco postos de pré-operatório e 43 postos de recobro, entre outras valências.

Temas: Alentejo Hospital Central do Alentejo Hospital

Saúde

Governo prevê que Hospital Central do Alentejo abra no último trimestre de 2027

Há 30 min
05:54

Ordem dos Psicólogos ativa bolsa de apoio para quatro concelhos afetados pelas tempestades

Há 1h e 1min

Hospital de Santa Maria pediu devolução de verbas recebidas indevidamente na Dermatologia

Hoje às 10:14

Hospitais começam o ano quase sem verbas para medicamentos

Hoje às 07:51
Mais Saúde

Mais Lidas

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

Ontem às 19:59

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

Ontem às 16:53

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Hoje às 10:17

"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Hoje às 09:10

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

4 fev, 10:52

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Hoje às 08:00

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro alarga distância para Ventura e lidera avaliação na resposta à tempestade

Ontem às 21:02

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Ontem às 20:09

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Hoje às 08:49

Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting

Há 1h e 50min

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

4 fev, 13:26