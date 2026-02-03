Colisão entre dois automóveis faz um morto em Borba. Criança de sete anos transportada para o hospital

Há 44 min

Óbito foi declarado no local

Um homem, de 61 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, uma criança com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida esta terça-feira em Borba, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Praça da República, na cidade de Borba, no distrito de Évora, tendo o óbito do homem sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.

Segundo a fonte da GNR, o ferido grave é um menino de sete anos e o ferido ligeiro um homem, de 37 anos, tendo ambos sido transportados para o hospital de Évora.

O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora, de acordo com a fonte do comando sub-regional, adiantando que o alerta para o acidente foi dado às 18:34.

Foram mobilizados para o local 21 operacionais, dos bombeiros de Borba e de Vila Viçosa, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por nove veículos, incluindo a VMER e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz.