Bombeiros combatem incêndio em prédio de oito pisos em Alenquer. Há um morto

CNN Portugal , DR/AM com Lusa
Há 1h e 27min
Bombeiros (Getty Images)

Alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:50

Mais de duas dezenas de bombeiros combatiam pelas 08:50 um incêndio que deflagrou num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos em Alenquer, distrito de Lisboa, sem causar feridos, segundo a proteção civil.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, há uma vítima mortal, um homem de 45 anos, que estava desaparecido no momento da evacuação do prédio. A mãe da vítima mortal foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira em estado grave. 

Há ainda 16 feridos assistidos por inalação de fumos.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício, com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, disse fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 08:50, estavam no local 27 elementos dos bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, assim como a GNR, apoiados por 11 veículos.

Temas: Alenquer Lisboa Incêndio Edifício habitacional

País

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Há 24 min

Bombeiros combatem incêndio em prédio de oito pisos em Alenquer. Há um morto

Há 1h e 27min

Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Há 3h e 25min

Corpo de homem vítima de homicídio retirado de poço junto à Estrada Nacional 2

17 jan, 20:14
Mais País

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Hoje às 02:52

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27

André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Ontem às 22:15