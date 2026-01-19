Bombeiros combatem incêndio em prédio de oito pisos em Alenquer. Há um morto

Há 1h e 27min

Alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:50

Mais de duas dezenas de bombeiros combatiam pelas 08:50 um incêndio que deflagrou num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos em Alenquer, distrito de Lisboa, sem causar feridos, segundo a proteção civil.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, há uma vítima mortal, um homem de 45 anos, que estava desaparecido no momento da evacuação do prédio. A mãe da vítima mortal foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira em estado grave.

Há ainda 16 feridos assistidos por inalação de fumos.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício, com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, disse fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 08:50, estavam no local 27 elementos dos bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, assim como a GNR, apoiados por 11 veículos.