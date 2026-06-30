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"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

CNN Portugal , TFR
Há 36 min
Peritos forenses trabalham no local onde seis pessoas morreram na Alemanha. Fotografia: Ibrahim Ot/AFP/Getty Images
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Investigadores descartaram, para já, qualquer motivação política ou terrorista

Um conflito familiar estará na origem do tiroteio que fez seis mortos num centro de acolhimento juvenil, segunda-feira, em Stade, na Alemanha. 

Segundo a polícia alemã, o principal suspeito é um cidadão alemão, de 45 anos, com ascendência turca, que estaria envolvido numa disputa pela guarda da filha, uma bebé de apenas três meses.

De acordo com o jornal alemão Frankfurter Allgemeine, o homem tinha uma reunião agendada com os serviços de proteção de menores para discutir a situação da recém-nascida. Contudo, terá chegado ao local armado e acabou por matar seis pessoas, todos funcionários do centro - quatro mulheres e dois homens.

As vítimas mortais foram atingidas a tiro dentro do edifício e o número poderá aumentar, segundo a polícia, que não chegou a revelar quantas pessoas ficaram feridas. 

Nesta imagem retirada de um vídeo, equipas de emergência, residentes e agentes da polícia em Stade, na Alemanha, na segunda-feira, 29 de junho de 2026, após a morte de seis pessoas num tiroteio num centro de acolhimento para jovens na cidade de Stade, no norte da Alemanha, segundo a polícia. (NWM-TV via AP)
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Os investigadores descartam, para já, qualquer motivação política ou terrorista. De acordo com um porta-voz da polícia, não se trata de um caso de feminicídio nem de um ataque com motivações ideológicas, mas sim de uma “tragédia familiar alargada”.

Vários meios de comunicação alemães apontam igualmente para a hipótese de o crime ter sido desencadeado por um conflito de natureza privada. Segundo o jornal alemão Die Zeit, a polícia está agora a reunir provas para avançar com a acusação.

Após o incidente, foram detidas duas pessoas, incluindo o alegado atirador, embora um comunicado policial tenha também referido a detenção de um terceiro suspeito.

Segundo uma testemunha, citada pelo The Guardian, o homem, juntamente com uma mulher, foi visto a tentar fugir do local num automóvel antes de ser intercetado pela polícia. Segundo o mesmo relato, os agentes dispararam pelo menos 15 vezes contra um Mercedes prateado depois de o condutor ignorar as ordens para parar. 

No mesmo edifício funciona também um lar para mães e crianças, mas a polícia confirmou que nenhuma das pessoas ali acolhidas ficou ferida. O município de Stade já manifestou condolências às famílias das vítimas e agradeceu a atuação das forças de segurança durante uma situação descrita pelas autoridades como “caótica”.

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O ataque aconteceu durante a tarde de segunda-feira numa cidade próxima de Hamburgo. De imediato polícia isolou a zona, uma rua residencial, enquanto equipas forenses e investigadores recolhiam provas no local. Apesar do aparato policial, as autoridades garantiram mais tarde que não existia qualquer perigo para a população.

Entre as vítimas estão quatro mulheres e dois homens, todos funcionários da instituição. Cinco morreram no local e a sexta vítima acabou por não resistir aos ferimentos já no hospital.

Os tiroteios em massa são relativamente raros na Alemanha, embora nos últimos anos o país tenha sido palco de alguns ataques de grande impacto mediático, como o que ocorreu em Hamburgo, em 2023, e o de Munique, em 2016.

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Temas: Alemanha Tiroteio Centro de acolhimento Mortes Stade

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