Aeroporto de Frankfurt cancela quase 100 voos devido à neve e ao gelo

Agência Lusa , AM
Há 3h e 56min
Aeroporto de Frankfurt (Getty Images)

Número poderá aumentar ao longo do dia

O Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, tem cancelados 98 dos 1.052 voos programados para esta manhã devido à tempestade de neve e gelo, segundo informações da imprensa alemã.

No entanto, o aeroporto poderá cancelar mais voos ao longo do dia.

O Aeroporto de Frankfurt, um dos maiores da Europa continental, prevê transtornos significativos devido à tempestade de neve e gelo que afeta a Alemanha.

Os passageiros devem verificar o estado dos seus voos antes de viajar e chegar ao aeroporto pelo menos três horas antes da partida.

A Alemanha está desde a semana passada a ser afetada pelo mau tempo, com neve e ventos fortes, tendo afetado aeroportos, escolas e outros serviços.

Vários aeroportos da Alemanha como os de Hamburgo, Düsseldorf e Berlim registaram vários cancelamentos e atrasos no fim de semana devido à neve.

De acordo com o ‘site’ da ANA – Aeroportos de Portugal, foi cancelado o voo proveniente de Hamburgo com chegada prevista ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 08:35.

Temas: Alemanha Tempestade Aeroporto de Frankfurt Frankfurt Voos

