Família alemã vivia com a mãe morta em casa há vários anos. Polícia encontrou "cadáver fortemente mumificado"

Autópsia não conseguiu apurar a causa nem a data da morte de Sophie B., mas esta ocorreu "há vários anos", segundo as autoridades, que afirmaram ainda que "não havia indícios de homicídio"
A polícia alemã foi alertada por um autarca preocupado por não conseguir celebrar o aniversário de uma residente de 100 anos e encontrou um corpo mumificado, suspeitando que a filha tenha escondido o cadáver para receber a sua pensão.
Werner Troiber, presidente da câmara da cidade bávara de Ruhmannsfelden, tentava todos os anos, nos últimos oito anos, visitar Sophie B., nascida em 1922, para a felicitar pela sua longevidade, de acordo com o jornal Bild.
A cada visita, encontrava a porta fechada ou a filha da mulher, Christa B., arranjava uma desculpa para não o receber, relatou ao jornal alemão.
Em 30 de dezembro, decidiu finalmente contactar o Ministério Público, não acreditando nas últimas explicações da mulher de 82 anos, que alegava que a mãe tinha falecido dois anos antes na República Checa.
"Tudo parecia muito suspeito", realçou o autarca ao jornal Bild.
A polícia interveio finalmente em 5 de fevereiro e descobriu "um cadáver fortemente mumificado" na casa de Sophie e Christa B., de acordo com um comunicado da polícia bávara.
A autópsia não conseguiu apurar a causa nem a data da morte, mas esta ocorreu "há vários anos", segundo a mesma fonte, que afirmou ainda que "não havia indícios de homicídio".
No entanto, foi aberta uma investigação por fraude, uma vez que a filha da falecida é suspeita de ter continuado a receber a pensão da mãe, informou a polícia.
De acordo com o Bild, o cartão do seguro de saúde de Sophie B. não era utilizado há "mais de dez anos", mas a sua pensão, "de aproximadamente 1.500 euros, continuava a ser paga".
Segundo a polícia bávara, a suspeita, Christa B., "tinha-se internado numa clínica especializada".